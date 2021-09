Twitch signe un accord avec l’industrie de la musique, mais vous ne pouvez toujours pas diffuser de musique protégée par des droits d’auteur

Il y a eu une tension historique entre Tic et le Association nationale des éditeurs de musique (NMPA), mais il semble que les problèmes intersectoriels soient bientôt résolus, alors que Twitch commence à faire son chemin dans l’épineuse question de la diffusion de musique sous licence.

Si vous êtes un streamer ou que vous regardez des streamers Twitch, vous saurez que les avertissements DMCA sont un problème courant pour quiconque joue à des jeux contenant de la musique sous licence. Même les jeux de grande envergure comme Cyberpunk 2077 ont dû inclure des « modes de diffusion » qui suppriment les instances de musique sous licence afin que les créateurs ne voient pas leurs vidéos frappées par les outils en ligne (généralement automatisés) qui recherchent les chaînes pour les violations du droit d’auteur.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

L’exemple le plus loufoque des plates-formes de streaming par rapport à l’industrie de la musique est peut-être arrivé assez récemment, lorsque Twitch a été contraint de modifier l’émission BlizzConline de Metallica pour éviter une grève DMCA.

Des situations ridicules comme celles-ci pourraient bientôt appartenir au passé : Twitch a maintenant signé un accord avec la NMPA conçu pour « construire des partenariats productifs entre le service et les éditeurs de musique ».

Selon Variety, un e-mail a été envoyé aux streamers expliquant les termes de ce nouvel accord, et même si – pour le moment – ​​il n’y a pas beaucoup d’amélioration, il semble que le changement arrive.

“Twitch offrira de nouvelles opportunités aux éditeurs de musique qui se verront proposer un accord d’adhésion permettant à de futures collaborations d’apporter de nouvelles facettes à la fois à l’expérience de jeu et à l’exposition des auteurs-compositeurs”, indique l’annonce. “Ces collaborations créeront un environnement encore plus dynamique et expansif pour que les gens découvrent, regardent et interagissent avec les auteurs-compositeurs.”

Le président et chef de la direction de la NMPA, David Israelite, a ajouté : « La NMPA et Twitch sont tous deux axés sur les créateurs et nos communautés respectives bénéficieront grandement de cet accord, qui respecte les droits des auteurs-compositeurs et ouvre la voie à de futures relations entre nos membres éditeurs, les auteurs-compositeurs et le service. . À travers nos discussions, Twitch a montré son engagement à valoriser les musiciens et à créer de nouvelles façons de les connecter avec les fans dans cet espace en plein essor et passionnant. »

À l’heure actuelle, la principale différence que les streamers vont trouver est sous la forme d’un processus de signalement d’adhésion pour les titulaires de droits d’auteur “à traiter lorsque les créateurs utilisent par inadvertance ou accidentellement leur musique dans leurs flux”.

Supposons que vous ayez accidentellement fait jouer le morceau Kings of Leon au début de Life is Strange : True Colors sur votre flux – au lieu d’un DMCA automatique qui met votre VoD hors ligne ou suspend votre flux, un avertissement “plus flexible et plus indulgent” système peut vous être appliqué.

Ce n’est pas grand-chose, mais c’est un début, et voir les deux industries mastodontes commencer à concilier leurs différences est bien mieux que de les voir s’affronter au détriment du contenu des créateurs et des frustrations des téléspectateurs.