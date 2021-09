Twitch signe un accord avec un organisme américain de commerce de la musique

Le service de streaming Twitch a signé un accord avec l’organisme commercial américain, la National Music Publishers’ Association (NMPA).

C’est selon le Washington Post – et rapporté par Kotaku – qui dit que la plate-forme appartenant à Amazon a envoyé un e-mail aux streamers pour leur expliquer l’accord, affirmant que cela se traduirait par une “plus flexible et plus indulgente pour les créateurs qui utilisent par inadvertance ou accidentellement de la musique dans leur flux que le processus existant requis en vertu du DMCA et des lois mondiales similaires. »

Cela signifie que les créateurs sur Twitch recevront un avertissement s’ils utilisent de la musique protégée par le droit d’auteur avant que leur contenu ne soit purement et simplement supprimé. Bien que largement similaire au système existant du Digital Millennium Copyright Act (DMCA), celui-ci semble être légèrement plus flexible compte tenu du fait que toutes les violations du droit d’auteur ne sont pas délibérées.

“La NMPA et Twitch sont toutes deux axées sur les créateurs et nos communautés respectives bénéficieront grandement de cet accord, qui respecte les droits des auteurs-compositeurs et ouvre la voie à de futures relations entre nos membres éditeurs, les auteurs-compositeurs et le service”, a déclaré David Israelite, président-directeur général de la NMPA. mentionné.

“Grâce à nos discussions, Twitch s’est engagé à valoriser les musiciens et à créer de nouvelles façons de les connecter avec les fans dans cet espace en plein essor et passionnant.”

La NMPA a également réprimandé Roblox, affirmant que la plate-forme avait violé le droit d’auteur de la musique, ce que la société a réfuté.

Un mois plus tard, Roblox a signé un accord avec Sony Music.

