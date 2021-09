Twitch signe un accord avec Warner Music, mais vous ne pouvez toujours pas diffuser sa musique

in

La semaine dernière, Tic a annoncé un nouveau partenariat avec la National Music Publishers Association (NMPA) et a révélé un nouveau processus permettant aux maisons de disques de signaler l’utilisation de leur musique protégée par le droit d’auteur. La nouvelle n’a eu aucun effet immédiat sur le désastre DMCA en cours sur Twitch.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Cette semaine, Twitch a signé un autre accord, cette fois avec Warner Music Group, qui permettra à l’éditeur de musique d’accéder également à ce nouveau système. Malheureusement, tout comme les nouvelles de la semaine dernière, cet accord ne signifie pas que les streamers pourront utiliser la musique appartenant à Warner dans leurs émissions, et ils pourraient toujours faire face à des retraits DMCA si de la musique Warner apparaît (comme une partie de jeux) dans leurs streams.

Twitch a qualifié le nouveau processus de signalement de plus “flexible et indulgent”, mais n’a pas précisé ce que cela signifie réellement. Néanmoins, le service de streaming sait qu’il y a beaucoup de questions autour de cet outil et il a promis de préciser ce que signifient ces changements bientôt.

Le nouveau système permet aux titulaires de droits d’auteur de « s’engager à signaler certaines utilisations de leur musique, afin de répondre aux cas où les créateurs utilisent par inadvertance ou accidentellement de la musique dans leurs flux ».

La partie la moins intéressante de ce partenariat verra également WMG lancer de nouvelles chaînes pour ses artistes et créer des émissions originales avec Twitch.

Tous les deux jours, un nouveau cas d’abus de DMCA ou de prudence excessive apparaît. Après le tristement célèbre incident de la BlizzConline plus tôt cette année, lorsque Twitch a coupé un segment de musique de Metallica pour éviter un retrait DMCA, d’innombrables autres sont apparus depuis.

Plus récemment, les joueurs ont découvert que l’activation du mode streaming dans Life is Strange: True Colors crée un moment particulier où le personnage principal chante une reprise d’une chanson de Radiohead incroyablement maladroite. Avec la musique éteinte, tout ce que les téléspectateurs pouvaient entendre était le bruit occasionnel de bottes marchant sur le sol.

J’ai mis le “Mode Streamer” de Life is Strange et VOICI ce qui s’est passé : pic.twitter.com/08WTrGCxap – iamBrandon🏳️🌈 (@iamBrandonTV) 17 septembre 2021

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies