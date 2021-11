Twitch Star Amouranth a obtenu 110 000 $ pour l’achat d’une station-service

Image simulée de voitures faisant la queue pendant plus de deux heures parce qu’Amouranth a remplacé l’un des préposés lors de leur jour de maladie.Photo : Darren McCollester (.)

Oui, le titre est correct. Le populaire streamer Twitch Amouranth a en fait acheté une station-service. Non seulement a-t-elle acheté une station-service, mais elle prétend l’avoir fait tout en réalisant un profit grâce à des déductions fiscales. Pour le prouver, elle a tweeté un tas de maths riches, ce qui me fait mal au cerveau.

Amouranth est l’un des streamers les plus importants et apparemment les plus fréquemment interdits sur Twitch, donc la voir investir dans d’autres entreprises n’est pas une énorme surprise. De nombreux streamers investissent dans des entreprises. Pokimane est un propriétaire partiel du tournoi de jeux de combat EVO, des tonnes de streamers ont lancé leurs propres sociétés de merchandising, et Ninja fait… tout ce que Ninja fait (personne n’en est tout à fait sûr). Habituellement, cependant, leur concert secondaire est lié à leurs habitudes de streaming ou de jeu. Amouranth, cependant, a emprunté le chemin le moins fréquenté – et cela a fait une différence «marginale».

Amouranth a choisi d’acheter une station-service pour environ 4 000 000 $, dont seulement 1 000 000 $ à payer d’avance. Dans une série de tweets truffés de mathématiques spéculatives pour riches, la streameuse explique comment elle a réellement gagné de l’argent avec cet achat gargantuesque grâce aux détails farfelus de la loi fiscale américaine. La version de base est qu’en souscrivant cet emprunt massif et en amortissant la valeur spéculative de la propriété, elle a bénéficié d’une déduction fiscale de 1 110 000 $. Ces 110 000 $ supplémentaires deviennent des « bénéfices » parce que c’est de l’argent qu’elle n’a pas à dépenser en impôts.

Dans son fil, elle affirme, assez cavalièrement, qu’il ne s’agit pas d’une échappatoire ou d’un accord spécial, mais que c’est une chose que « tout le monde » peut faire. Qu’est-ce qui est… un peu vrai ? Ces règles existent pour tout le monde, mais le montant d’argent (et de crédit) requis pour financer quelque chose comme ça est tout sauf accessible. Tout bien considéré, elle donne une explication assez solide du fonctionnement des mathématiques pour les riches. Si vous avez suffisamment d’argent et de crédit, vous pouvez générer des bénéfices avec un risque vraiment limité.

Elle envisage actuellement de louer la station-service à Circle K, alors ne vous attendez pas à entrer dans une station-service au hasard dans une grande région métropolitaine sans nom pour voir Amouranth travailler derrière le comptoir.