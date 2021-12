Twitch Streamer a le meilleur Shtick VTubing que nous ayons jamais vu

Juste une fille et son chat qui parle jouant du kazoo dans l’espace. Gif : Atome et Evelyn

Les VTubers sont rapidement devenus mon nouveau type de créateurs de contenu préféré sur Internet. Bien que j’en ai vu assez maintenant pour savoir que les possibilités de formes créatives et extrêmement divertissantes que leurs avatars pourraient prendre sont infinies, je n’étais toujours pas préparé pour le personnage inventif et adorable de VTuber d’Atom et Evelyn.

Lorsque vous rencontrez Atom et Evelyn pour la première fois, vous pensez peut-être : « C’est juste un VTuber avec un chat sur son épaule. Soigné. » Mais lorsque le VTuber commence à parler, la bouche d’Evelyn ne semble pas bouger, malgré les mots qui parviennent clairement à votre oreille. Si vous êtes comme moi, vous vous rendrez rapidement compte qu’il n’y a rien de mal avec votre appareil électronique ou leur plate-forme VTuber, vous regardiez simplement la mauvaise personne, ou le mauvais animal, à l’écran. Atom est un chat qui parle et Evelyn est son propriétaire muet et ils sont tous les deux contrôlés par un utilisateur en même temps.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, les VTubers, également connus sous le nom de Virtual YouTubers, sont des créateurs de contenu qui utilisent la capture de mouvement pour animer des avatars d’eux-mêmes à l’écran à la place de leurs visages réels. Certains peuvent prendre la forme d’un monstre de duel flottant avec une admiration pour les mégots, d’un barman de roman léger ou d’une idole virtuelle en pause indéfinie qui plonge également dans les NFT. La personne derrière Atom et Evelyn prend la tradition de leur VTubing tout aussi au sérieux, et a parcouru un long chemin depuis ses débuts cette année.

Pour ceux comme moi qui ne peuvent pas simplement accepter aveuglément la réalité d’un chat virtuel parlant, Atom et Evelyn font un effort supplémentaire pour s’adresser à l’éléphant dans la pièce et expliquer les circonstances derrière leur personnage VTuber sur leur page Twitch à propos. Apparemment, Evelyn est une sorte de personnage du Dr Slump parce qu’elle a exploité le pouvoir de la science pour faire en sorte qu’Atom puisse parler simplement parce qu’elle le voulait. De plus, Evelyn était muette à la naissance. De toute évidence, c’est une condition psychologique qu’Evelyn pourrait corriger avec la science « mais choisit de ne pas le faire ». Cela vérifie. Moi aussi, j’utiliserais le pouvoir de la science pour les animaux au-dessus de moi-même.

Toujours professionnels, Atom et Evelyn ont parlé à Kotaku de la naissance de leur carrière VTuber, tout en étant dans le personnage.

« Eh bien, Eve et moi sommes bien sûr tous les deux très réels, mais si j’étais hypothétiquement juste un gars qui a créé Atom et Evelyn en tant que personnage VTuber, je pense qu’Atom et Eve auraient été un compromis entre toutes les choses que je voulais être en tant que VTuber », ont déclaré Atom et Evelyn à Kotaku.

Pour la personne hypothétique derrière Atom et Evelyn, la grande attraction pour VTubing venait de la façon dont les avatars animés VTuber étaient drôles et mignons. Malheureusement, tous les êtres humains ne sont pas créés égaux, et la personne théorique derrière Atom et Evelyn a estimé qu’ils manquaient cruellement de facteur mignon, du moins en ce qui concerne la personnalité. La personne imaginée derrière Atom et Evelyn a estimé qu’elle ne pouvait pas être à la hauteur de ses propres attentes quant à ce que devrait être une fille d’anime VTuber, et n’avait aucun intérêt à être un garçon d’anime mignon. La meilleure chose à faire pour eux était de devenir un animal VTubing, car les créatures à fourrure sont intrinsèquement mignonnes. Trouver un personnage VTuber qui épaterait non seulement leur futur public, mais eux-mêmes, était leur première tâche monumentale. S’ils n’étaient pas impressionnés, personne d’autre ne le serait non plus.

«En fin de compte, j’ai atterri sur un chat sur l’épaule d’une fille. Je deviens un chat mignon et une fille d’anime à la fois. Et comme Eve, la fille de l’anime, est muette et un personnage distinct d’Atom, je ne vais pas l’entacher de mon « impolitesse ». C’est un gagnant-gagnant », ont déclaré Atom et Evelyn.

Atom et Evelyn ont fait leurs humbles débuts sur YouTube en juillet de cette année. Le premier aperçu du VTuber était dans une très courte vidéo (six secondes) de style MS Paint où Atom a chanté son interprétation de la chanson des fans d’Overwatch « No Mercy » sur un tabouret avant de se faire jeter par la fenêtre par Evelyn. « Un peu de contenu avant nous, un chat et sa fille humaine (muette) peuvent faire leurs débuts ! » ils ont dit dans la description de la vidéo. Maintenant, le VTuber a sa propre plate-forme faciale qui permet à Atom et Evelyn d’interagir les uns avec les autres à l’écran, et le « duo » a amassé plus d’un millier d’adeptes sur Twitch.

Bien que la paire ne semble pas avoir d’horaire fixe pour le streaming, vous pouvez consulter leurs TikToks hilarants, leurs vods en streaming sur YouTube, ou les voir sur leur chaîne Twitch où dernièrement, ils peuvent être trouvés en train de jouer à Inscryption, Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl, ou simplement en train de discuter avec leurs téléspectateurs.