Twitch Streamer bat tous les jeux Resident Evil sans se faire toucher

Capture d’écran : MattDaRoc (YouTube) / Kotaku

Les jeux Resident Evil n’ont jamais été connus pour leur gentillesse, ce qui rend le fait de battre quatre des jeux classiques de la série d’affilée (dans toutes leurs myriades de configurations et d’itinéraires) sans prendre un seul coup d’autant plus impressionnant – et c’est exactement ce que le streamer MattDaRoc a fait.

MattDaRoc a terminé ce qu’on appelle une « God Run », qui oblige un joueur à battre plusieurs matchs en séquence sans subir de dégâts. Être touché dans la course Claire-B de Resident Evil 2 signifie recommencer la séquence à partir de zéro dans le jeu avant celui-ci, en jetant des heures de jeu dans les égouts. Ces runs sont de formidables tests d’habileté, rendus extrêmement fastidieux par leurs enjeux élevés.

Les séries de jeux « No-Hit » sont, sans surprise, notoirement difficiles. C’est une chose d’éviter la mort, c’en est une autre d’éviter tout dommage mineur que l’on peut rencontrer, comme peut en témoigner quiconque a essayé d’obtenir un classement parfait dans un jeu d’action de personnage comme Bayonetta. Cela est rendu d’autant plus difficile lorsque les outils d’évitement des dégâts d’un jeu (comme les blocs, les esquives avec des cadres d’invincibilité et les parades) sont décidément limités, ce qui est le cas pour les jeux Resident Evil classiques.

Le parcours sinueux de MattDaRoc à travers la série commence avec Resident Evil 3 : Nemesis, avant de passer à quatre playthroughs sur mesure de Resident Evil, quatre playthroughs de Resident Evil 2 et une dernière partie de Resident Evil : Code Veronica, pour un total de 15 heures du temps de jeu. Chaque lecture dure environ une heure et demie, Code Veronica étant la plus longue à environ deux heures et demie.

À un certain niveau de difficulté, God Runs devient autant une question de chance que d’habileté. Obtenir une série parfaite de dix matchs d’affilée est un exploit en soi, mais des coups inattendus ou bon marché peuvent totalement faire dérailler un jeu par ailleurs sans faille, surtout lorsqu’ils sont enchaînés comme ça. Cela fait partie de ce qui rend ce God Run si impressionnant, non seulement MattDaRoc joue à ces jeux avec une précision chirurgicale répétée, mais il le fait avec une quantité de froid contagieuse. D’autres courses divines que j’ai vues ont été intenses, moites et désespérées, mais il aborde une série de jeux d’horreur avec un calme absolu. Même s’il était touché dans cette série de courses de 15 heures, je suis presque certain qu’il reviendrait au début.

MattDaRoc n’est pas étranger non plus aux jeux No-Hit – si vous allez sur sa chaîne YouTube, vous verrez des dizaines de playthroughs de plus en plus impressionnants de divers jeux Resident Evil allant des classiques à leurs remakes récents. Son dévouement à la série est légitimement étonnant – et son jeu de rang S, Inferno Difficulty Resident Evil 3 Remake est un spectacle à voir.