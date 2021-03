Twitch Streamer Gross Gore interdit après des années d’allégations d’agression sexuelle

Image : Ali «Gross Gore» Larsen

Aujourd’hui, Twitch Ali «Gross Gore» Larsen interdit et dissocié, un streamer de longue date et sujet de controverse, après que des allégations d’agression sexuelle, anciennes et nouvelles, aient été révélées le week-end dernier.

UNE des allégations sont apparues après le jeune de 28 ans Larsen, qui a été suspendu par Twitch numer ous fois au fil des ans, fait un post sur le subreddit RoastMe le vendredi. Cela a conduit les utilisateurs à discuter des allégations précédentes contre lui, aboutissant à longues listes d’indiscrétions de Larsen, y compris des vidéos de Larsen lui-même parlant des moments où il a demandé à un jeune de 15 ans de lui montrer ses seins (il avait 18 ans à l’époque) et a couché avec un adolescent de 16 ans alors qu’il avait 20 ans, ainsi qu’une vidéo dans laquelle une autre streameuse, Jenna, l’accuse de l’avoir agressée sexuellement pendant la TwitchCon. Threads a également fait référence à une série d’incidents au Royaume-Uni Paysage runique convention Runefest en 2018, lequel Kotaku rapporté à l’époque, y compris une vidéo dans laquelle Larsen semble attraper le visage d’une femme et essayer de l’embrasser, ainsi que plusieurs commentaires inappropriés présumés envers des femmes qui ont abouti à une altercation physique entre Larsen et un autre streamer, Skiddler, qui a été dispersé par le personnel de l’hôtel et le police.

À la suite de la refonte de ces allégations, une femme nommée Eve s’est présentée samedi avec sa propre histoire, disant que Larsen l’avait soignée en 2008, alors qu’elle avait 13 ans et qu’il avait 16 ans. et d’être présentée sur sa chaîne YT personnelle, »elle écrit dans un Twitlonger. «En échange, tout ce que j’avais à faire était de gémir pendant qu’il se masturbait … Même à 13 ans, je savais que je faisais quelque chose de mal, mais je n’ai compris que plusieurs années plus tard comment il utilisait son pouvoir sur moi pour l’aider à se masturber. «

Au cours d’un appel Discord, Jenna a dit Kotaku que Larsen était comme un «grand frère» pour elle pendant longtemps, mais lors d’une fête à la TwitchCon 2019, il s’est saoulé et a refusé d’arrêter de toucher ses bras, ses jambes et sa cuisse pendant que les deux étaient sur un canapé. Finalement, il a demandé à saisir son visage. «C’était super effrayant», a déclaré Jenna Kotaku, notant qu’elle avait déjà été témoin et parlé à Larsen d’autres cas d’agression sexuelle lors d’événements, au cours desquels elle pense qu’il était également ivre. «Puis il a commencé à me supplier de m’attraper. Et j’étais comme ‘Non mec, tu es mon frère. Arrêtez ça. »Elle dit qu’elle a fini par quitter la fête peu de temps après.

En réponse aux allégations, Larsen a publié une vidéo YouTube samedi dans lequel il affirmait que certaines allégations, comme la vidéo de Jenna l’accusant d’agression sexuelle, étaient fausses ou sorties de leur contexte, et qu’il s’était déjà excusé pour d’autres et tourné une nouvelle page. «Il y a des choses dégoûtantes de mon passé et je peux vous promettre que ce n’est pas ce que je suis aujourd’hui», a-t-il déclaré. «Je regarde en arrière, je grince des dents, je suis gêné et je regrette tellement.

Maintenant, plusieurs jours plus tard, Twitch l’a banni et lui a enlevé son statut de partenaire, ce qui signifie qu’il ne reviendra probablement pas cette fois. Dans une déclaration à Kotaku, Twitch a cité ses règles contre les comportements inappropriés hors plateforme.

«La sécurité de notre communauté est notre priorité absolue», a déclaré un porte-parole de Twitch dans un e-mail. «Nous prenons les mesures appropriées lorsque nous avons la preuve qu’un streamer a agi en violation de notre règlement de la communauté ou de nos conditions d’utilisation, y compris dans certains cas où le comportement peut avoir eu lieu hors de Twitch. Celles-ci s’appliquent à tous les streamers, quel que soit leur statut ou leur importance dans la communauté. «

Le porte-parole a spécifiquement mentionné une règle qui dit: «Nous pouvons prendre des mesures contre des personnes pour conduite haineuse ou harcèlement qui se produit hors des services Twitch et est dirigée contre les utilisateurs de Twitch.»

Kotaku a également contacté Larsen, qui a souligné une vidéo qu’il a publiée sur Twitter peu de temps après avoir été banni. Dans la vidéo, Larsen a montré aux téléspectateurs l’e-mail qu’il a reçu de Twitch, qui citait «l’exploitation sexuelle des adultes» comme raison de son interdiction.

«Je ne sais plus quoi croire», a déclaré Larsen dans la vidéo. «Je ne sais plus quoi dire. Je suis tellement habitué à être jeté dans cette communauté, et à aimer être victime d’intimidation et de harcèlement. Ils apportent des trucs de 2016. »

Il a spéculé que Twitch l’avait banni pour un incident de «vengeance porn» dans lequel il aurait envoyé des nus à la mère d’un streamer alors adolescent, mais il a dit qu’il venait de montrer à sa mère son compte Instagram et qu’elle avait 18 ans à l’époque. «C’est une erreur de Twitch», a-t-il conclu, ajoutant qu’il allait commencer à diffuser sur YouTube demain.

Malgré une longue liste d’infractions présumées, Twitch a pris son temps pour interdire Larsen. En 2018, il avait déjà été suspendu à plusieurs reprises, notamment en 2016 après avoir harcelé un employé de Riot. Dans une vidéo Larsen publiée après Runefest 2018, il a dit que Twitch l’aurait interdit définitivement si «quelqu’un chez Twitch» n’était pas intervenu en son nom. Au lieu de cela, l’entreprise l’a suspendu pendant un mois et l’a empêché d’assister à TwitchCon, suggérant qu’il était bien conscient de la gravité de ses actions à Runefest. Depuis lors, Larsen a réussi à continuer d’augmenter son audience Twitch jusqu’à un demi-million d’abonnés. L’interdiction de Larsen intervient près d’un an après Le calcul #MeToo de Twitch, ce qui a conduit l’entreprise interdiction de plusieurs streamers accusés d’agression sexuelle et promettant de «continuer à évaluer les accusations portées contre les personnes affiliées à Twitch et d’explorer les moyens par lesquels Twitch peut collaborer avec d’autres leaders de l’industrie sur cette question importante.» Des mois plus tard, l’entreprise a également a fini par se séparer d’un employé accusé d’agression sexuelle par une banderole.

Jenna espère que du bien viendra de l’interdiction de Twitch de Larsen. «Je me sens mal, vraiment, mais il se fait tout seul», dit-elle. «De toute évidence, ce qu’il fait est horrible et impardonnable. Il a vraiment besoin d’aide, sinon il va continuer à faire du mal aux gens. C’est tout ce qu’on peut en dire. Peut-être que Twitch l’interdire le forcera à aller chercher cette aide.

En réponse à l’interdiction de Twitch de Larsen et à tout ce qui s’est passé, a déclaré Eve Kotaku qu’elle est «heureuse et prête à aller de l’avant», mais que la réponse de Larsen à son interdiction l’a laissée froide.

«Il ne m’a jamais contacté, et tout ce que je voulais, c’était une reconnaissance et des excuses privées et sincères», a écrit Eve dans un DM. «Il fait la même chose depuis plus de 10 ans. S’il voulait écrire mon histoire en tant qu’enfant, alors pourquoi ce comportement n’a-t-il pas pris fin quand il a grandi? J’espérais honnêtement qu’après avoir écrit mon histoire, il tiendrait la main, s’excuserait et je pourrais passer à autre chose et lui dire que je lui pardonne. Mais cette vidéo m’a montré à quel point il n’était pas désolé et méritait d’être banni. Je n’ai aucun doute dans mon esprit s’il n’était pas banni, il y aurait plus d’histoires dans le futur d’Ali agressant ou harcelant sexuellement des femmes. Sans être tenu responsable, je ne pense pas qu’il verrait une raison de changer.

