Twitch Streamer SquidGame a du mal avec l’émission Netflix

Netflix’s Squid Game est une émission populaire, ayant été regardée par quelque 142 millions de foyers dans le monde depuis qu’elle a été diffusée sur le service de streaming le 17 septembre. Malheureusement pour la streameuse Twitch Lydia ‘SquidGame’ Ellery, le nom d’utilisateur et la marque qu’elle a créés au cours de la dernière décennie sont en danger. en raison d’une association perçue avec le spectacle. Maintenant, cela lui coûte du travail.

Dans un reportage de la BBC, Ellery a déclaré cela parce que son pseudo en ligne – « SquidGame » sur Instagram, Twitch et YouTube ; « SquidGaming » sur Twitter est le même que le nom du drame de survie coréen de Netflix, elle a été « inondée » de messages haineux. Des gens ont également essayé de pirater ses comptes à cause de cette association, le tout pour un pseudo qu’elle a choisi parce que c’était « juste un nom idiot ».

« J’ai commencé à recevoir des messages abusifs de la part des gens », a déclaré Ellery à la BBC. « Les gens se fâchaient contre moi parce qu’ils étaient des méga fans… et pensaient que j’avais pris le compte de la série. J’ai dû désactiver les notifications sur mon Instagram parce que c’était juste constant. Mon téléphone a été inondé.

En raison de cette association perçue avec l’émission violente, Ellery a tweeté plus tôt cette semaine qu’elle envisageait non seulement de changer de nom, mais qu’elle perdait également des opportunités de travail parce que les gens ne veulent pas l’employer maintenant.

Un exemple de harcèlement subi par Ellery est survenu vers la fin octobre, dans lequel elle a tweeté une capture d’écran d’un message direct. Sur la photo, un utilisateur l’a qualifiée de « piratage » pour ne pas être le vrai compte Squid Game avant de lui faire immédiatement un compliment sexuellement désobligeant. Il convient de noter que, selon la BBC, Squid Game n’a pas de compte dédié et est plutôt promu via les chaînes de Netflix. Son Instagram a également été interdit pendant une minute en raison d’informations selon lesquelles elle aurait usurpé l’identité de l’émission, bien qu’il ait été rétabli début octobre.

Alors que Squid Game est une série récente sortie il y a un peu plus d’un mois, SquidGame/SquidGaming existe depuis au moins 2010. Ellery a construit sa marque à partir de cette poignée, rassemblant près de 45 000 abonnés sur Twitch et rejoignant la société de divertissement basée à Bristol. Le Yogscast en 2018. Que toute son activité soit perturbée à cause d’une association avec une émission qui n’existe pas réellement est une vraie déception qui, j’espère, s’atténuera.