Twitch utilise maintenant l’apprentissage automatique pour cibler les fraudeurs

Image : Futurama

Twitch est sur le point de déployer un nouvel outil appelé Suspicious User Detection, qui vise à faire exactement ce qu’il dit sur la boîte : essayer de détecter les utilisateurs suspects. Plus précisément, ceux qui tentent d’échapper aux interdictions existantes.

Dans un blog d’annonce, Twitch dit :

Lorsque vous bannissez quelqu’un de votre chaîne, il devrait être banni de votre communauté pour de bon. Malheureusement, les mauvais acteurs choisissent souvent de créer de nouveaux comptes, de revenir dans le chat et de poursuivre leur comportement abusif. La détection des utilisateurs suspects, optimisée par l’apprentissage automatique, est là pour vous aider à identifier ces utilisateurs en fonction d’un certain nombre de signaux de compte. En détectant et en analysant ces signaux, cet outil signalera les comptes suspects comme des fraudeurs « probables » ou « possibles » afin que vous puissiez prendre les mesures nécessaires.