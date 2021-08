Twitchy Alpine ‘se sentit vite’ pour Fernando Alonso à l’entraînement en Belgique

Fernando Alonso a admis que sa voiture était difficile à contrôler lors des essais libres, mais il a l’impression que son Alpine a un rythme soutenu.

Le double champion du monde a réalisé un temps suffisant pour la quatrième place lors de la deuxième séance d’essais vendredi, lors de sa simulation de qualification à Spa.

Les fans qui regardaient à la télévision ont pu suivre Alonso sur un tour volant du circuit grâce à une caméra de casque, ce qui a donné au conducteur une vue d’ensemble de la façon dont le circuit ondule.

Alonso a admis que son équipe peaufinait la voiture pour essayer de la rendre plus proche de son goût, mais d’après les preuves présentées vendredi, il se sentait satisfait de la vitesse de son Alpine.

“Aujourd’hui était une bonne journée pour nous, la voiture était rapide”, a-t-il déclaré à Formula1.com. « Ce n’était pas facile à piloter, je dois dire, nous avons continué à changer les choses sur la voiture car nous devons encore peaufiner un peu les réglages.

« Mais il semble que le tour chronométré arrive assez bien et nous sommes rapides, donc c’est un bon signe et voyons voir. Je pense que la météo va être la chose la plus importante ce week-end. Jusqu’à présent, le temps était sec, mais nous ne pouvons pas être sûrs à 100% pour samedi et dimanche.

« Le spa vous offre tellement en termes d’expérience de conduite, avec tous les types de virages, de montée et de descente, les changements d’altitude, donc des tours d’adrénaline à coup sûr, même en pratique.

“J’imagine que demain, les tours de qualification quand la voiture est légère, ça va être agréable à 100%.”

C’était cool la caméra casque/visière ?!#BelgianGP 🇧🇪 #F1pic.twitter.com/pFM62ldOIX – PlanetF1 (@Planet_F1) 27 août 2021

Quant à Esteban Ocon dans l’autre Alpine, il a connu une deuxième séance d’essais plus délicate car il a subi un survirage à la sortie de la chicane des Fagnes. Cela l’a envoyé de côté en direction de Stavelot, mais sa voiture a semblé subir des dommages minimes.

Comme Alonso, le nouveau vainqueur de la course de F1 est satisfait de la vitesse à laquelle sa voiture semble être – et pense qu’il y a plus de rythme à débloquer en qualifications.

“Nous avions l’air compétitifs aujourd’hui, les deux voitures se classaient facilement dans le top 10, secteur violet 1 pour moi, donc la journée a été assez intéressante dans l’ensemble”, a déclaré Ocon.

“Bien sûr, en repoussant les limites, je les ai dépassés un peu, mais pas de dégâts donc c’était le plus important”, a déclaré le Français à propos de son vrille.

« Nous avons un peu plus à venir pour demain. Je ne pense pas que nous ayons tout mis en place aujourd’hui, ni pour moi, ni pour Fernando, donc c’est une bonne nouvelle.

« Cela signifie que nous sommes compétitifs et que nous pouvons trouver un peu plus pour demain. L’objectif sera toujours d’entrer en Q3.

« L’an dernier, nous avons obtenu un très bon résultat en qualifications. Bien sûr, si la voiture se comporte de la même manière – nous espérons que ce sera le cas – alors voyons où nous en sommes. »