Twitter a changé, et c’est à vous de voir

Dans l’industrie de la presse, chaque fois qu’il semblait y avoir une accalmie dans l’entreprise, ils avaient l’habitude d’opter pour une refonte de la conception de la mise en page et des changements de police. Et ce bug semble également avoir mordu Twitter, qui a déclenché un changement de police et de style sur sa plate-forme. Et comme toujours sur Twitter, les retours négatifs ont été volubiles, mais n’ont en réalité rien donné.

Car, comme l’ironie le voudrait, les critiques de la nouvelle police Twitter sont rendues sur la même police.

Contraste élevé et moins d’encombrement visuel

(Crédit image : Twitter)

Mais tout d’abord, quels sont les nouveaux changements même s’ils sont cosmétiques ? Eh bien, Twitter a mis au point Chirp, sa première police de caractères propriétaire. Twitter a déclaré: “Tous les textes en langue occidentale s’alignent désormais à gauche, ce qui facilite la lecture lorsque vous faites défiler. Les langues non occidentales restent inchangées.” Twitter a introduit la police Chirp en janvier dans le cadre de sa mise à jour de la marque.

Twitter a ajouté qu’il a mis à jour ses couleurs pour qu’elles soient à contraste élevé et beaucoup moins bleues. Ceci est fait pour attirer l’attention sur les photos et les vidéos qui apparaissent sur la chronologie.

La plate-forme de microblogging, dans le but de donner une nouvelle palette, prévoit également d’ajouter de nouvelles couleurs bientôt.

Les nouveaux boutons de Twitter présentent désormais un contraste élevé et la plate-forme a également nettoyé beaucoup d’encombrement visuel.

“Il y a moins d’arrière-plans gris et de lignes de séparation inutiles. Nous avons également augmenté l’espace pour rendre le texte plus facile à lire”, a-t-il déclaré.

Les retours ont été cinglants, mais il n’y a pas de quoi s’inquiéter

Twitter : changeons la police sur tout aujourd’huiNous : actualiser notre page chaque seconde pour voir si elle revient à l’originale#TwitterFont pic.twitter.com/aySe1RFUWX11 août 2021

Comme il arrive toujours sur Twitter à tout changement, la réponse a été rapide et cinglante. Les gens ont laissé l’humour noir et le snark éclabousser leur chronologie alors qu’ils détruisaient la nouvelle police et le nouveau design.

“D’accord, mais est-ce que quelqu’un d’autre a un léger mal de tête à cause du changement de police de Twitter ou juste moi”, a déclaré un utilisateur utilisant le pseudo @tuxedomakscos.

Un autre utilisateur, @lunetsdaya, a déclaré: “La nouvelle police Twitter a guéri ma dépendance à cette application d’oiseau parce que je ne peux pas faire défiler sans avoir mal à la tête maintenant.”

Mais on peut se rappeler que lorsque Twitter est passé de la limite de 140 caractères à 280 caractères, la réponse populaire a été encore plus féroce et frontale. Mais après quelques jours, tout s’est éteint et la limite de 280 caractères est désormais pleinement respectée.

Donc, Chirp n’a rien à craindre, après tout. Il est là pour rester jusqu’au prochain cycle, lorsque Twitter procédera à un autre changement de police pour que les utilisateurs soient fraîchement indignés.