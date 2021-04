Twitter a discuté d’un rachat de 4 milliards de dollars de Clubhouse

Un nouveau rapport indique que Twitter a discuté d’un rachat potentiel de 4 milliards de dollars de Clubhouse.

Les deux sociétés ont discuté de la valorisation potentielle, mais ces discussions ne sont plus en cours. Les sources du rapport Bloomberg suggèrent que les pourparlers ont eu lieu ces derniers mois. On ne sait pas non plus pourquoi ces pourparlers ont échoué. Quoi qu’il en soit, Clubhouse recherche maintenant une évaluation similaire de 4 milliards de dollars en nouveau financement.

Un porte-parole de Twitter a refusé de commenter la spéculation lorsqu’on lui a demandé. Clubhouse n’a pas non plus répondu aux demandes de commentaires sur le rapport. Le rapport fait suite à la nouvelle que Clubhouse cherche une nouvelle ronde de financement – apparemment dans l’espoir de battre le prix de sortie de 4 milliards de dollars.

Clubhouse est une application audio instantanée qui permet aux utilisateurs d’héberger leurs propres émissions de style radio. Les auditeurs peuvent se connecter pour entendre les discussions du panel et participer à des discussions en direct avec l’approbation du modérateur.

L’expérience des médias sociaux audio sans fil a à peine un an, mais une valorisation de 4 milliards de dollars est énorme. Cela arrive alors même que d’autres géants des médias sociaux comme Facebook et Twitter sont déterminés à cloner l’expérience Clubhouse. Pour l’instant, Clubhouse reste uniquement iOS avec une structure sur invitation uniquement. Les co-fondateurs de l’application disent qu’ils explorent des moyens d’accélérer leur engagement à amener Clubhouse sur Android.

Le concurrent de Twitter Clubhouse s’appelle Spaces, et il a récemment donné aux utilisateurs d’Android la possibilité d’héberger des discussions.

Twitter Spaces a efficacement battu Clubhouse sur le marché Android, où l’audio devient un segment croissant du marché. Mercredi, Bruce Falck, responsable des produits de revenus de Twitter, a déclaré que la société envisageait de comment elle pouvait monétiser les espaces. Ces discussions en sont actuellement à leurs tout débuts et ne sont pas prêtes à être révélées.

Clubhouse a récemment annoncé un partenariat avec Stripe pour son programme de paiements. Il permet aux créateurs de Clubhouse de collecter des pourboires auprès des fans, qui mangent de petits frais de traitement de carte pour 100% du pourboire pour aller aux créateurs de Clubhouse. C’est l’une des premières expériences de médias sociaux qui se concentre sur ses utilisateurs qui gagnent de l’argent par rapport aux annonceurs qui paient pour bombarder la plate-forme. Il sera intéressant de voir si Twitter Spaces adopte également le modèle des paiements directs aux artistes.

C’est une méthode popularisée par Twitch et Patreon, où les utilisateurs peuvent s’inscrire pour des abonnements mensuels récurrents à leurs créateurs préférés. Bandcamp est l’équivalent le plus proche de l’industrie de la musique, où les utilisateurs peuvent payer les artistes directement pour la marchandise physique ou numérique. SoundCloud expérimente également les paiements directs aux artistes. Facebook et YouTube se lancent désormais dans les paiements directs pour les créateurs, grâce à la pandémie.