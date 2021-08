Twitter a eu la meilleure réaction au fait que les flottes étaient toujours actives le jour de la fermeture

Les utilisateurs de Twitter ont afflué vers Fleets la nuit dernière pour publier leurs dernières photos et vidéos d’adieu, mais il semble que cela ait été un peu prématuré car la fonctionnalité était toujours là jusque dans la matinée du 3 août.

Le mois dernier, Twitter a annoncé que son expérience éphémère sur les flottes n’avait pas réussi à trouver sa place, de sorte que la fonctionnalité était en train d’être retirée. La société a admis qu’elle souhaitait que Fleets incite davantage d’utilisateurs à se joindre à la conversation et à tweeter davantage, mais la fonctionnalité était principalement utilisée par ceux qui tweetaient déjà activement. Fleets a donc reçu une date d’expiration pour que l’entreprise puisse essayer d’autres choses.

Twitter a annoncé qu’il retirerait son clone Snapchat le 3 août – aujourd’hui – donc hier soir, les utilisateurs se sont rendus sur Twitter pour publier leurs dernières flottes, remplies des pièges les plus assoiffés et alimentées par l’espoir que la fonctionnalité disparaîtrait le matin. Ils avaient tord. Tellement faux. Et plus tôt, tout le monde s’est adressé à Twitter pour exprimer sa confusion et son amusement face à la persistance perçue de Fleets.

pourquoi les flottes sont-elles toujours là ? .. pic.twitter.com/t6QgmszwEn – NICHOLAS DANTE (@nicolasdante_) 3 août 2021

tout le monde se rend compte que leurs flottes sont toujours en place

pic.twitter.com/BwsbmSso3c – char (@sukunaaki) 3 août 2021

Vous étiez et faites toujours le plus dans ces flottes pic.twitter.com/ORrkcXX915 – DUR& Bernarr (@durandbernarr) 3 août 2021

twitter : les flottes seront parties le 3 août flottes le 3 août : pic.twitter.com/MLcyWZmLgm – alex (@alex_abads) 3 août 2021

Les ingénieurs de Twitter examinent le plus grand trafic de flotte qu’ils ont vu depuis des mois pic.twitter.com/RZBeceHM7Z – Tessaract Thompson (@TatianaKing) 3 août 2021

L’assistance Twitter a publié un tweet indiquant que les flottes devraient être supprimées d’iOS et des meilleurs téléphones Android et que la barre au-dessus de la chronologie devrait désormais abriter Twitter Spaces. Il est resté pendant un certain temps pour de nombreux utilisateurs jusqu’à ce qu’il disparaisse finalement de l’application sans mise à jour.

👋 Les flottes, ça a été réel. Désormais, la barre au-dessus de votre chronologie d’accueil n’apparaîtra que lorsqu’il y aura un espace en direct de quelqu’un que vous suivez. https://t.co/FxjRPz1Cl6 – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 3 août 2021

Les flottes vont-elles vous manquer ? Comme on dit souvent, vous ne savez pas ce que vous avez jusqu’à ce qu’il soit parti !

