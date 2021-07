Twitter a grillé les tenues Ralph Lauren de la Team USA

Quelle que soit l’année olympique, les fans ont une idée générale de ce que les athlètes de Team USA porteront à la cérémonie d’ouverture car depuis 2008, Ralph Lauren les habille. Et ces tenues se ressemblent généralement.

Couverts de rouge, de blanc et de bleu, les athlètes américains portent des styles preppy à l’allure de la Nouvelle-Angleterre qui semblent souvent répétitifs et rigides, surtout par rapport à l’enthousiasme débridé des personnes qui les portent.

Lors de la cérémonie d’ouverture de vendredi – qui a officiellement lancé les Jeux, même si certains sports ont commencé à être pratiqués cette semaine – le look de l’équipe américaine comprenait des jeans, des blazers bleu marine, des chemises à rayures bleues et blanches et des lavallières. Et disons simplement que beaucoup de gens n’étaient pas de grands fans du look.

Les fans des Jeux olympiques sur Twitter n’ont pas hésité et ont grillé le look de Team USA cette année, ainsi que ceux des Jeux précédents.

société si l’Amérique arrête de laisser Ralph Lauren nous embarrasser à chaque JO pic.twitter.com/eOk9FjHF1u – Astead (@AsteadWesley) 23 juillet 2021

Pourquoi Ralph Lauren est-il toujours sélectionné pour concevoir les uniformes de la cérémonie d’ouverture olympique de l’équipe américaine ? Nos athlètes américains sont un groupe diversifié, ce ne sont pas une bande de blancs BCBG qui se dirigent vers Newport ou les Hamptons. pic.twitter.com/JaTCH6tEu9 – Mike Sington (@MikeSington) 23 juillet 2021

