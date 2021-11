Twitter a vérifié un faux compte au sein du gouvernement norvégien, mais ce n’est pas la faute de Twitter

Twitter a vérifié un faux compte pour le nouveau ministre norvégien des Finances, mais apparemment, ce n’est pas la faute de Twitter. Comme indiqué pour la première fois par le site technologique norvégien NRKbeta, le bureau du Premier ministre et l’Autorité de sécurité norvégienne (NSM) ont transmis par erreur un faux compte à des fins de vérification.

Le ministre norvégien des Finances, Trygve Slagsvold Vedum, n’a jamais eu de compte Twitter. Le rapport indique que plusieurs faux comptes se faisant passer pour Vedum sont apparus depuis son élection en septembre, à tel point que le ministère des Finances a envoyé un tweet le mois dernier avertissant que le ministre des Finances n’a pas réellement de compte. Le tweet traduit se lit comme suit : « Nous voulons informer que le ministre des Finances Trygve Slagsvold Vedum n’a pas de Twitter privé. Les comptes qui apparaissent à son nom sont donc faux et seront signalés.

Ce qui était différent à propos de ce faux compte le plus récent, c’est qu’il a reçu une coche bleue de Twitter. Selon NRKbeta, le faux compte de Vedum a envoyé des tweets qui s’opposent à la politique de son parti politique, ébouriffant potentiellement certaines plumes dans la sphère politique. Cependant, Twitter ne semble pas être responsable de l’erreur – NRKbeta a constaté que le bureau du Premier ministre et le NSM étaient en faute.

« Malheureusement, il y a eu une erreur dans le rapport qui a provoqué la vérification d’un faux compte », a déclaré à NRKbeta Anne Kristin Hjuske, responsable de la communication au bureau du Premier ministre. « Le compte a maintenant été supprimé et nous nous sommes assurés qu’aucun autre faux compte n’a été vérifié. De plus, nous révisons actuellement nos routines de signalement pour nous assurer que cela ne se reproduise plus. »

« Il semble que quelqu’un au bureau du Premier ministre ait été dupé par le compte »

Le bureau du Premier ministre et le NSM étaient chargés de vérifier les comptes de médias sociaux des politiciens à la suite des récentes élections. Le faux compte a apparemment trompé les deux organisations, a été envoyé sur Twitter et a été transmis.

« Sortie de nulle part, l’un de ces faux comptes apparaît vérifié », a déclaré à The Verge Ståle Grut, le journaliste à l’origine de l’article de NRKbeta. « Il semble que quelqu’un au bureau du Premier ministre coordonnant la vérification ait été dupé par le compte, et il a fini par être envoyé à Twitter avec les autres ministres nouvellement nommés qui sont également désormais tous vérifiés. »

Twitter a récemment réorganisé son processus de vérification pour empêcher spécifiquement la création de faux comptes. Il a rouvert son processus de vérification en mai dernier après près de quatre ans de refonte du système, puis l’a brièvement mis en pause après avoir vérifié par erreur plusieurs faux comptes.

Mais il semble que peu importe à quel point Twitter rend son processus de vérification sophistiqué, il ne peut toujours pas protéger contre les vieilles erreurs humaines. On ne sait toujours pas si Twitter délègue généralement son processus de vérification à des autorités extérieures. Si c’est le cas, c’est particulièrement préoccupant pour les comptes qui appartiennent à des hauts fonctionnaires du gouvernement, et cet incident en est un bon exemple. The Verge a contacté Twitter avec une demande de commentaire mais n’a pas eu de réponse immédiatement.