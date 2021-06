Twitter abandonnant l’option de flux chronologique “Dernière” sur le Web, toujours disponible sur iOS pour le moment

Twitter apporte un changement controversé à son application Web. Jusqu’à récemment, Twitter sur le Web permettait aux utilisateurs de basculer facilement entre un flux algorithmique et un flux chronologique en un seul clic, mais cette option est désormais complètement supprimée pour les personnes qui utilisent Twitter dans leur navigateur.

Twitter propose depuis longtemps aux utilisateurs deux options différentes pour trier leurs flux : Derniers Tweets et Accueil. Le premier est un flux purement chronologique qui montre les tweets au fur et à mesure qu’ils se produisent, tandis que le second montre d’abord les “meilleurs tweets”. Ce paramètre était traditionnellement facilement accessible avec une icône directement au-dessus de la chronologie.

Ces derniers jours, cependant, Twitter a commencé à supprimer la possibilité d’afficher les derniers Tweets en premier à partir de l’application Web Twitter.com. Pour de nombreux utilisateurs, le basculement entre « Derniers Tweets » et « Accueil » a été complètement supprimé. L’option est toujours là pour certains utilisateurs, mais cela ne durera apparemment pas.

Un utilisateur de Twitter a également remarqué que Twitter a mis à jour un document d’assistance pour noter que l’option Derniers Tweets n’est désormais disponible que sur iOS et Android. Le document d’accompagnement explique :

Vous pouvez choisir d’afficher les Tweets les plus populaires en premier ou les Tweets les plus récents en premier dans votre fil (Twitter pour iOS et Android uniquement). Les meilleurs Tweets sont ceux qui vous intéressent le plus, et nous les choisissons en fonction des comptes avec lesquels vous interagissez le plus, des Tweets avec lesquels vous interagissez et bien plus encore.

Mettre à jour: La modification du document d’assistance semble avoir été apportée il y a quelque temps, mais cela pourrait signifier que Twitter envisage depuis longtemps d’abandonner la prise en charge des “Derniers Tweets” sur le Web.

Une recherche rapide sur Twitter montrera qu’un grand nombre d’utilisateurs de Twitter sont très mécontents de ce changement, et de nouveaux tweets arrivent à un rythme rapide.

Si vous utilisez un Mac, Twitter pour Mac propose toujours la bascule “Derniers Tweets”, mais on ne sait pas combien de temps cela va durer. On ne sait pas si Twitter finira également par supprimer l’option “Derniers Tweets” de ses applications natives sur iPhone, iPad et Mac. La société pourrait envisager de faire de la chronologie une fonctionnalité exclusive à l’abonnement Twitter Blue, mais ce ne sont que des spéculations pour le moment.

