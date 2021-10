Twitter acquiert Chat App Sphere pour booster ses communautés

La nouvelle offre de Communautés de Twitter ne semble pas encore avoir fait son chemin, mais elle continue de réviser le format et d’ajouter plus d’options qui pourraient, à terme, faire des groupes Twitter une chose et créer une autre surface pour un engagement plus axé sur le sujet. dans l’application.

Et cela pourrait aider – aujourd’hui, Twitter a annoncé l’acquisition de l’application de chat Sphere pour l’aider à étendre son projet Communautés.

Comme vous pouvez le voir sur ces écrans, Sphère est construit autour de discussions communautaires et optimise l’engagement pertinent au sein de chaque groupe pour aider à créer des liens et maximiser l’engagement.

Ses principales caractéristiques sur ce front sont son système « Zen Flow », qui met en évidence les éléments de discussion de groupe les plus pertinents pour chaque membre, et les « appréciations », des autocollants communautaires et des outils qui permettent aux gens de reconnaître les meilleurs contributeurs.

Comme expliqué par Sphère :

« Notre flux efface automatiquement les discussions anciennes ou non pertinentes pour éviter que les groupes ne se sentent chaotiques. Nos chats appellent des messages essentiels (tels que des sondages, des événements et des annonces) et permettent aux gens de répondre plus facilement. Nos appréciations personnalisées encouragent les gens à exprimer une véritable gratitude.

Ce qui ne semble pas très différent des offres d’autres groupes, mais où Twitter pourrait tirer une valeur particulière de ses algorithmes de mise en évidence des discussions, qui fonctionnent pour présenter les éléments les plus pertinents pour chaque utilisateur, tandis que ses outils d’incitation peuvent également aider à améliorer Twitter. Les communautés offrent et en font un espace plus attrayant.

Même s’il a une tâche devant lui. Bien que l’idée des communautés Twitter ait du sens, en fournissant un moyen de s’engager autour de sujets spécifiques dans l’application, par opposition à la diffusion de chacun de vos tweets, sa valeur pratique est limitée, étant donné que la plupart des utilisateurs ont déjà organisé leurs propres communautés de tweets via qui ils suivre dans l’application. En plus de cela, la perspective de réduire réellement la portée et l’engagement de vos tweets en publiant exclusivement sur une communauté n’attire probablement pas beaucoup les utilisateurs.

En parcourant diverses communautés de tweets jusqu’à présent, il s’agit d’un problème courant – les tweets au sein des communautés, qui ne sont pas visibles par tous vos abonnés, seuls les membres de ce groupe, voient beaucoup moins d’engagement en général, et la conversation qui s’ensuit ne se déroule pas exactement. chaque.

C’est anecdotique, bien sûr, et Twitter aurait un véritable aperçu de ce qui se passe dans ses communautés en général. Mais il semble que les Communautés vont quelque peu à l’encontre de la nature de «place publique» de la plate-forme et peuvent être un ajustement maladroit.

Mais peut-être que les algorithmes et les outils plus avancés de Sphere peuvent résoudre ce problème, et peut-être que si Twitter introduit certaines des invites et des reconnaissances d’engagement de Sphere, cela pourrait aider à rendre les communautés Twitter plus dynamiques et actives, et cela pourrait fournir l’impulsion dont elle a besoin pour devenir une option plus importante.

C’est le dernier en date des efforts plus larges de Twitter pour étendre ses offres et devenir un outil de connexion plus complet, de diverses manières, car il cherche à augmenter l’utilisation et à maximiser son potentiel commercial. Twitter a également acquis la plate-forme de newsletter Revue en janvier et la plate-forme de lecteur Web Scroll en mai, qui sont désormais toutes deux intégrées dans de nouvelles offres sur plate-forme, largement alignées sur ses outils d’abonnement payant.

Sphere semble moins susceptible de devenir un outil payant, mais encore une fois, alors que Twitter cherche à élargir son attention sur l’engagement par sujet et à créer des communautés dans l’application, il pourrait fournir des outils d’engagement clés qui pourraient différencier son offre de groupes et la rendre une expérience in-app plus convaincante.

Nous vous tiendrons au courant de tout progrès.