Twitter acquiert l’application de messagerie Quill, ce qui laisse présager des mises à niveau à venir pour les utilisateurs professionnels

À première vue, je dirais que Twitter cherche à intégrer de nouveaux outils professionnels dans une offre alternative de type Twitter Blue, qui fournirait davantage de fonctionnalités d’analyse, de surveillance et de création dans un niveau payant différent pour les utilisateurs professionnels.

Ce qui intégrerait également la messagerie. Aujourd’hui, Twitter a annoncé l’acquisition de l’application de messagerie Quill, qui vise à faciliter une communication de messagerie plus efficace via des options avancées de mise en page et de tri, qui sont plus spécifiquement alignées sur la communication professionnelle que personnelle.

Comme Quill se décrit :

« Construit pour la productivité et la concentration, Quill réduit les notifications, rassemble les conversations dans des fils de discussion et s’éloigne de votre chemin – afin que vous puissiez recommencer à faire ce que vous faites le mieux. »

Ainsi, bien qu’il s’agisse d’une application de messagerie, qui pourrait théoriquement être intégrée aux DM de Twitter, elle est davantage alignée sur la messagerie professionnelle et organise vos différentes discussions en différentes catégories pour maximiser l’efficacité de la communication.

Ce qui, compte tenu des acquisitions les plus récentes de Twitter, semble s’aligner sur le fait de devenir un service complémentaire, par opposition à une intégration.

Par exemple, Twitter a acquis la plate-forme d’abonnement de contenu Scroll en mai, qu’il n’a pas réellement intégré au service en tant que tel, mais qu’il a plutôt inclus en tant qu’élément boulonné dans son offre Twitter Blue. Twitter a également acquis la plate-forme de newsletter Revue en janvier, qui sert également désormais d’élément supplémentaire pour la plupart distinct à l’expérience de tweet.

Cela peut suggérer que Twitter adopte une approche similaire avec Quill, ce qui signifierait qu’il s’agit moins d’améliorer ses DM pour les utilisateurs généraux, et plus d’offrir une nouvelle mise à niveau de messagerie dans une option payante, peut-être un « Twitter Red » ou « Twitter Green’ qui serait destiné aux utilisateurs professionnels, par opposition aux amateurs de tweets.

En effet, Twitter teste également actuellement une version améliorée de sa plateforme de gestion des tweets TweetDeck, qui inclut de nouveaux éléments DM pour mieux gérer les communications professionnelles.

Peut-être que la fonctionnalité de Quill remplacera cet élément, afin d’aider les marques à maximiser leur utilisation des tweets DM pour le service client.

Des recherches antérieures ont montré que cela peut être une approche bénéfique, avec 64% des utilisateurs de Twitter indiquant que les marques dotées d’un support d’assistance dédié faisaient, au moins de manière perceptive, davantage pour leurs clients.

Et si Twitter peut également s’appuyer sur ses fonctionnalités d’analyse – comme, par exemple, ramener ses outils Audience Insights et ajouter de nouveaux outils de surveillance et de découverte – cela pourrait faire de TweetDeck une application essentielle pour les gestionnaires de marque, ce qui pourrait être une offre d’abonnement plus intéressante que les modules complémentaires Twitter Blue actuels.

Vraiment, le cadre pour cela est déjà là, avec plusieurs outils Twitter tiers offrant des analyses et des informations que vous ne pouvez tout simplement pas obtenir à partir de Twitter lui-même. Cela signifie que Twitter perd de l’argent au profit de ces fournisseurs externes, qui utilisent ses données, et s’il peut apporter plus de ces fonctionnalités dans un TweetDeck plus intégré, cela pourrait être une grosse source de revenus pour la plate-forme et un grand avantage pour les spécialistes du marketing.

Bien sûr, nous ne savons pas dans quelle direction Twitter va suivre cela, et son nouveau PDG pourrait avoir une direction différente à ce sujet. Mais encore une fois, à l’évaluation, il semble que c’est là que Twitter se dirige.

Pour les utilisateurs de Quill, l’application a annoncé sa fermeture le 11 décembre, date à laquelle tous ses serveurs seront éteints et toutes les données effacées.