Une semaine après le lancement de sa plateforme d’abonnement Twitter Blue aux États-Unis et dans d’autres pays, Twitter a annoncé l’acquisition de Threader. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Threader est une application tierce populaire qui permet aux utilisateurs de créer et de partager des fils de discussion longs sur Twitter.

L’une des fonctionnalités du service d’abonnement Twitter Blue est un mode « Lecteur » qui prend les fils de discussion multi-tweets sur Twitter et les compile dans un format facile à lire. Ceci est similaire à la fonctionnalité offerte par l’application Threader.

L’application et le service Threader seront fermés le 15 décembre. La société indique que tous les abonnements existants ont été annulés, mais les utilisateurs peuvent continuer à profiter des fonctionnalités premium jusqu’à la date de fermeture. L’acquisition apportera l’expérience Threader à Twitter, aidant à rendre « les fils de discussion agréables dans un format sans distraction ».

Threader fait désormais partie de Twitter ! Depuis le début de ce voyage, nous avons toujours pensé que Twitter héberge certains des meilleurs contenus sur Internet. Aujourd’hui, on boucle la boucle. Nous apportons l’expérience Threader à Twitter, rendant les discussions agréables dans un format sans distraction.

Nous avons remarqué le genre de contenu incroyable partagé par les personnes sur Twitter qui travaillaient autour de la limite de 280 caractères pour exprimer des pensées plus longues, mais elles étaient difficiles à trouver et encore plus difficiles à lire. Nous avons ressenti le désir de mettre en valeur ces belles histoires et connaissances partagées sur la plateforme.