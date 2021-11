Twitter acquiert l’application Threader qui compile les discussions de tweet en texte lisible

C’est intéressant – aujourd’hui, Twitter a annoncé avoir acquis Threader, une application qui permet aux utilisateurs de compiler et de partager des fils de discussion dans un format plus lisible, en tweetant simplement « @threader_app compile » dans une chaîne de réponse de fil.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, lorsque vous tweetez sur l’application Threader, elle renvoie une chaîne de texte compilée du fil, que vous pouvez ensuite lire vous-même et partager avec d’autres, offrant plus d’utilité pour les missives tweetées plus longues.

Il existe divers outils comme celui-ci, Thread Reader en étant un autre – mais Twitter a également récemment ajouté la même fonctionnalité à son offre d’abonnement payant Twitter Blue, que l’équipe Threader a en fait aidé au développement.

Compte tenu de cela, il est logique que Twitter consolide le partenariat, même s’il sera intéressant de voir si Twitter cherche à fermer d’autres options de compilation de fils de discussion et des bots comme moyen de pousser les gens à payer pour Twitter Blue à la place, afin d’accéder la même fonctionnalité.

C’est probablement peu probable – juste aujourd’hui, Twitter a annoncé le lancement de son API v2, qui est conçue pour faciliter une plate-forme plus ouverte pour les développeurs, et supprime bon nombre des restrictions que Twitter avait précédemment mises en place qui entravaient la même chose.

Troisièmement, nous supprimons les termes de politique qui entravaient l’innovation. Nous savons que lorsque vous créez des solutions pour les personnes qui utilisent Twitter, vous devez souvent reproduire certaines des fonctionnalités qui existent déjà sur Twitter✍️ – Amir Shevat (@ashevat) 15 novembre 2021

Ce qui suggère que Twitter ne fera pas obstacle à de telles utilisations et fonctions – mais il s’agit d’une acquisition intéressante à cet égard, qui pourrait indiquer un développement ultérieur de son intégration et de sa gestion de la lecture des fils de discussion.

Ce qui, vraiment, est le meilleur moyen pour Twitter de gérer cela, en créant simplement les meilleures versions natives de ces applications et outils tiers.

Là où Twitter pourrait encore gagner sur ce front, c’est dans l’analyse – alors que l’offre Twitter Blue mise à jour comprend une gamme de fonctionnalités plus pratiques et plus utiles, elle pourrait chercher à les compléter encore plus en ajoutant des outils et des options d’analyse améliorés, ce qui pourrait faire c’est un investissement encore plus important pour les spécialistes du marketing et les analystes des médias sociaux.

Si Twitter ajoutait, disons, la capacité de comparer les comptes, de glaner des informations sur l’emplacement des abonnés, de rechercher des concurrents, etc., cela pourrait rendre Twitter Blue, ou une autre version de celui-ci (« Twitter Red » ?) encore plus précieux. , ce qui pourrait être une autre voie à suivre pour les offres payantes de Twitter.

Cela n’est pas encore allé aussi loin, mais l’expansion de Twitter Blue reçoit une réponse positive, et cela pourrait ouvrir de nouvelles voies pour l’expansion du programme à l’avenir.

Quant à Threader, l’application sera fermée le 15 décembre – donc si vous souhaitez télécharger l’un de vos anciens Threads, mieux vaut passer maintenant.