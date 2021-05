Twitter acquiert Scroll en créant son propre service d’abonnement; Arrêt de Nuzzel

Twitter a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Scroll, une plate-forme d’abonnement pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas lire de contenu avec des publicités mais qui aident toujours les éditeurs à générer plus de revenus qu’avec des publicités traditionnelles sur une page. Cela fait partie du plan de Twitter visant à créer son propre service d’abonnement.

«C’est une opportunité passionnante pour nous de présenter ce modèle éprouvé aux éditeurs sur notre service et d’améliorer la lecture des actualités pour toutes les personnes impliquées. À l’avenir, Scroll deviendra un ajout significatif à notre travail d’abonnement au fur et à mesure que nous construisons et concevons un futur service d’abonnement sur Twitter. »