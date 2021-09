Twitter active le “mode de sécurité”, une nouvelle fonctionnalité bloquera automatiquement les comptes pour les abus et les tweets nuisibles

in

La fonctionnalité Mode de sécurité est la dernière tentative de Twitter pour réduire les abus sur sa plate-forme

Le géant des médias sociaux Twitter lancera la nouvelle fonctionnalité de mode sécurisé qui bloquera automatiquement les comptes envoyant temporairement des tweets nuisibles ou abusifs à un utilisateur. La fonctionnalité Mode de sécurité est lancée pour un « petit groupe de commentaires » en phase bêta. Les comptes pour lesquels la fonctionnalité sera mise en ligne sont sur Android, iOS et Twitter.com avec l’anglais activé. La société prévoit d’agrandir le groupe dans les prochains mois.

Le chef de produit principal de Twitter, Jarrod Doherty, a écrit dans un article de blog : « Lorsque la fonctionnalité est activée dans vos paramètres, nos systèmes évalueront la probabilité d’un engagement négatif en tenant compte à la fois du contenu du Tweet et de la relation entre l’auteur du Tweet et le répondeur ».

“Notre technologie prend en compte les relations existantes, de sorte que les comptes que vous suivez ou avec lesquels vous interagissez fréquemment ne seront pas bloqués automatiquement.”

Présentation du mode de sécurité. Une nouvelle façon de limiter les interactions indésirables sur Twitter. pic.twitter.com/xa5Ot2TVhF – Sécurité Twitter (@TwitterSafety) 1er septembre 2021

Twitter bloquera les comptes pendant sept jours. Cependant, les utilisateurs pourront débloquer les comptes bloqués par erreur.

La société basée à San Francisco avait présenté le mode de sécurité lors de sa présentation de la journée des analystes en février. Twitter avait déclaré à l’époque qu’il n’avait pas de calendrier pour le déploiement public de la fonctionnalité.

La fonctionnalité Mode de sécurité est la dernière tentative de Twitter pour réduire les abus sur sa plate-forme. Il avait récemment introduit des fonctionnalités telles que la possibilité de masquer les réponses, de limiter qui peut répondre aux messages d’un utilisateur et d’avertir avant de tweeter une réponse pouvant potentiellement causer des dommages.

Malgré l’introduction de ces fonctionnalités, Twitter continue d’être en proie au harcèlement sur la plateforme. Récemment, quelques joueurs noirs de l’équipe de football d’Angleterre ont subi une avalanche d’abus racistes suite à leur défaite contre l’Italie en finale de l’Euro 2020.

En Inde également, les trolls associés aux cellules informatiques des partis politiques sont connus pour harceler et intimider les gens sur leurs profils Twitter.

