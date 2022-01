Twitter active une nouvelle animation personnalisée pour le dernier film « Scream »

Twitter a lancé une animation unique en son genre dans le cadre d’une promotion pour le dernier film « Scream », qui sort dans les cinémas cette semaine, et rassemble un mélange d’acteurs de la série originale et de nouvelles stars, comme il cherche à connecter la franchise avec un large éventail de fans.

Comme vous pouvez le voir ici, la nouvelle animation Scream s’affichera différemment en mode sombre et clair, une première pour l’application. L’animation sera déclenchée lorsque les utilisateurs qui suivent @ScreamMovies aiment les tweets qui incluent le hashtag #ScreamMovie, un ensemble élargi d’actions qui pourraient aider à stimuler l’engagement autour du film.

Il s’agit de la dernière activation de médias sociaux pour le film, l’équipe Scream publiant également une gamme de filtres AR sur Snapchat, Facebook et Instagram.

Ainsi que des caractères « hashflag » personnalisés liés aux hashtags #12ScreamsForTheHolidays et #ScreamMovie.

Et une expérience de questions-réponses dédiée sur Messenger, via Movie Mate.

Avec une forte ambiance rétro, le dernier film de la franchise « Scream » semble être une sensation de culture pop, suscitant toutes les nouvelles tendances, qui pourraient intéresser un large éventail de téléspectateurs, jeunes et moins jeunes.

Et avec la fréquentation des cinémas toujours touchée par la pandémie, cela pourrait être la meilleure voie à suivre pour la promotion du film à l’ère actuelle, en travaillant pour créer un battage médiatique et en puisant dans les tendances des médias sociaux, comme moyen de maximiser l’intérêt et les discussions autour de la sortie.

C’est pourquoi ces nouvelles activations sont intéressantes à observer, le département Scream PR se concentrant sur la promotion des médias sociaux, à travers diverses applications, car il cherche à s’ancrer dans la conscience numérique – c’est-à-dire là où les consommateurs modernes sont actifs.

De loin, il sera intéressant de voir si ces activations de médias sociaux plus participatives et engageantes finiront par générer de meilleurs résultats pour la promotion du film, car elles pourraient bien mettre en évidence la meilleure voie à suivre pour les dépenses promotionnelles, si elles finissent par inciter plus de gens à le cinéma en conséquence.

De toute évidence, une grande partie du budget promotionnel du film a été consacrée à ces activations. Cela modifiera-t-il l’équilibre dans les futures approches promotionnelles – et cela aura-t-il un impact sur les habitudes et les attentes des consommateurs à l’avenir ?

Quoi qu’il en soit, c’est une nouvelle expérience sur Twitter, qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles opportunités promotionnelles dans l’application.