Twitter admet que Fleets n’a pas fonctionné et décide de débrancher

Twitter Fleets est mort. La société a annoncé qu’elle mettait fin à son expérience Fleets dans environ deux semaines, le 3 août.

Le chef de produit de Twitter, Ilya Brown, a déclaré dans un article de blog qu’il considérait Fleets comme un nouveau moyen attrayant pour les utilisateurs de participer à des conversations, mais la fonctionnalité n’a pas répondu aux attentes de l’entreprise.

… depuis que nous avons présenté Fleets à tout le monde, nous n’avons pas vu d’augmentation du nombre de nouvelles personnes rejoignant la conversation avec Fleets comme nous l’espérions.

La fonctionnalité a été déployée dans le monde entier sur les meilleurs téléphones Android en novembre 2020 comme alternative à Snapchat, qui a popularisé les photos et vidéos expirant. Les flottes Twitter ont été placées en haut de la chronologie, et la fonctionnalité présentait quelques lacunes initiales qui la rendaient pâle par rapport à d’autres comme Instagram Stories.

Et tandis que Brown dit que la fonctionnalité a été conçue “pour répondre à certaines des angoisses qui empêchent les gens de tweeter”, la société s’est rendu compte que la fonctionnalité était principalement utilisée par des personnes qui tweetaient déjà comme un moyen d’amplifier leur voix.

Twitter n’a finalement pas pu attirer plus d’utilisateurs vers la fonctionnalité, mais même après la fermeture de Fleets, elle continuera de vivre sous une forme ou une autre.

Brown a taquiné “des choses plus grandes et plus audacieuses pour servir la conversation publique”, ce qui comprend l’expérimentation d’apporter certaines des fonctionnalités multimédias de Fleets au compositeur de tweet, telles qu’une caméra plein écran, des autocollants GIF et des options de formatage de texte. La société souhaite également évaluer les publicités verticales en plein écran, qui ont été brièvement testées sur les flottes.

Mais le plus grand défi pour Twitter reste d’amener plus d’utilisateurs à tweeter activement. “Nous explorerons d’autres moyens de résoudre ce qui empêche les gens de participer sur Twitter”, a déclaré Brown, qui admet que certaines de ses futures expériences pourraient ne pas aboutir. “Et pour les personnes qui tweetent déjà, nous nous efforçons d’améliorer cela pour vous.”

Pendant ce temps, Brown dit que Spaces continuera à vivre en haut de la chronologie, ce qui permettra aux utilisateurs de se joindre facilement à des discussions audio de type Clubhouse.

Twitter Fleets est toujours disponible jusqu’au 3 août. Si vous préférez vous en débarrasser maintenant, vous pouvez toujours désactiver les flottes de votre flux Twitter.

