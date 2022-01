Twitter aide à discréditer AP et . de la psychose de formation de masse

La psychose de formation de masse est devenue un sujet brûlant dans les cercles conservateurs au cours des dernières semaines. Vous pouvez en apprendre plus à ce sujet ici. Mais la théorie n’est pas populaire parmi les médias grand public.

L’Associated Press et ., les deux plus grands services de presse aux États-Unis, ont décidé d’essayer de discréditer la théorie.

L’AP a partagé ce qui suit sur Twitter samedi :

AP Fact Check sur Twitter : « « La psychose de formation de masse », une théorie non fondée qui se répand en ligne, suggère que des millions de personnes ont été « hypnotisées » pour croire aux idées dominantes pour lutter contre le COVID-19. Les experts en psychologie disent que le concept n’est pas étayé par des preuves. Obtenez les faits @AP. https://t.co/TT61pPFtwL / Twitter” La « psychose de formation de masse », une théorie non fondée qui se répand en ligne, suggère que des millions de personnes ont été « hypnotisées » pour croire aux idées dominantes pour lutter contre le COVID-19. Les experts en psychologie disent que le concept n’est pas étayé par des preuves. Obtenez les faits @AP. https://t.co/TT61pPFtwL

. a partagé ce qui suit vendredi :

. Fact Check sur Twitter : « Certains utilisateurs de médias sociaux affirment qu’une « psychose de formation de masse » s’est produite pendant la pandémie. Les experts en psychologie des foules, cependant, ont déclaré que ce terme n’était pas reconnu dans le domaine de la psychologie, et qu’il n’y avait aucune preuve d’un tel phénomène https://t.co/hPO2HrQgGR / Twitter » Certains utilisateurs de médias sociaux affirment qu’une « psychose de formation de masse » s’est produite pendant la pandémie. Cependant, les experts en psychologie des foules ont déclaré que ce terme n’était pas reconnu dans le domaine de la psychologie et qu’il n’y avait aucune preuve d’un tel phénomène https://t.co/hPO2HrQgGR

Twitter, le site de médias sociaux hyper-éveillé, a contribué à pousser le récit. Il a continué à partager un avis aux utilisateurs selon lequel l’AP et . ont déclaré que les rapports sur la psychose de formation de masse ne sont pas vrais. . était à la mode sur Twitter et ce qui suit était affiché si les utilisateurs choisissaient de le voir.

Les médias grand public continuent de travailler pour discréditer les histoires liées à COVID qui ne correspondent pas au récit.

Ils ont travaillé pour discréditer les suggestions de traitement alternatif par les commentateurs conservateurs et les médias. L’ivermectine et d’autres traitements potentiels suggérés en ligne ont été rapidement attaqués et « vérifiés ». Ils ont également discrédité toutes les suggestions de Donald Trump, comme l’hydroxychloroquine.

Les points de vente grand public ont également travaillé pour discréditer les affirmations selon lesquelles le vaccin COVID n’empêcherait pas la propagation ou l’acquisition de COVID. Alors que les «experts» ont affirmé que le vaccin fonctionnerait, les médias conservateurs ont rapidement partagé que le mandat ne ferait rien pour arrêter la propagation du virus.

Les points de vente conservateurs se sont avérés corrects avec la dernière diffusion Omicron. Gardez cela à l’esprit lorsque vous envisagez la « vérification des faits » de la psychose de formation de masse par ces médias grand public.

