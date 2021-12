Twitter ajoute de nouveaux liens vers les informations officielles sur le VIH/SIDA dans les requêtes de recherche connexes

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida cette semaine (12/1), Twitter a annoncé une extension de ses invites d’aide à la recherche pour inclure désormais également des informations liées au VIH, qui verront les utilisateurs qui recherchent des mots-clés liés au VIH et au sida afficher de nouvelles alertes qui ré- dirigez-les vers les ressources et informations officielles sur la santé dans l’application.

Comme expliqué par Twitter :

« Aujourd’hui, nous avons lancé une autre expansion mondiale de notre service de notification #ThereIsHelp avec une invite de recherche dédiée aux informations relatives au VIH dans toute la région Asie-Pacifique et les Amériques : Brésil, Hong Kong, Indonésie, Inde, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, SP-Latam , Taïwan, Thaïlande et États-Unis. Cette invite de notification fournira des ressources précieuses et faisant autorité sur le VIH et encouragera les gens à tendre la main et à obtenir de l’aide lorsqu’ils en ont besoin.

Twitter fournit déjà plusieurs invites push similaires liées à des informations de santé officielles liées à la santé mentale et à la prévention du suicide, à la vaccination, à l’exploitation sexuelle des enfants, etc.

Le nouvel ajout intervient alors que les autorités sanitaires du monde entier cherchent à sensibiliser au sida et au VIH, les taux d’infection augmentant pendant la pandémie.

Selon les données de la Kaiser Family Foundation, au cours de la dernière décennie, le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde est passé de 30,7 millions en 2010 à 38 millions en 2019, tandis que les restrictions mises en place pour ralentir la propagation du COVID- 19 ont rendu de plus en plus difficile pour les patients de recevoir un traitement adéquat dans de nombreuses régions, exacerbant les impacts.

La Journée mondiale de lutte contre le sida est une autre occasion de veiller à ce que la sensibilisation au VIH reste à l’esprit et de réitérer que la bataille contre le virus n’est pas terminée, malgré les avancées significatives dans le traitement ces derniers temps.

En plus de cela, Twitter lance également un hashflag spécial ruban rouge pour renforcer davantage la notoriété.

Le hashflag, utilisant le symbole de la Journée mondiale de lutte contre le sida, sera automatiquement attaché aux tweets qui utilisent le hashtag correspondant et sera disponible du 24 novembre au 5 décembre.

Il s’agit d’une poussée importante de Twitter et des autorités sanitaires du monde entier, car tout comme le changement climatique, alors que d’autres préoccupations plus immédiates ont dominé la conscience mondiale ces derniers temps, d’autres problèmes de société importants existent toujours et ont toujours des impacts majeurs, à bien des égards, en dehors de la portée de la pandémie actuelle.

Encore une fois, il peut sembler que nous allons au-delà des pires impacts, mais nous ne nous en débarrasserons pas complètement tant que nous ne pourrons tous nous engager à faire notre part pour sensibiliser et atténuer les risques qui peuvent amplifier la propagation.

La Journée mondiale du sida est un autre rappel de cela et de la bataille en cours contre cette maladie dévastatrice.