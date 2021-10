Twitter ajoute de nouvelles fonctionnalités à son service d’abonnement Twitter Blue alors qu’il envisage un lancement plus large

Cela fait quelques mois, et nous n’avons pas beaucoup entendu parler de la façon dont Twitter Blue, le nouveau service d’abonnement de l’application qui donne aux utilisateurs l’accès à une gamme de fonctionnalités de tweet supplémentaires moyennant des frais mensuels, se comporte parmi les utilisateurs du groupe de test initial (Canada et Australie).

Mais il semble que Twitter se prépare pour la prochaine étape de déploiement, le chercheur d’applications Alessandro Paluzzi repérant de nouveaux écrans d’introduction Twitter Blue en cours de développement.

Comme vous pouvez le voir ici, les cartes d’informations Twitter Blue mises à jour décrivent quelques nouvelles fonctionnalités pour l’option.

Le package initial Twitter Blue, lancé en juin, offre actuellement aux utilisateurs payants :

Annuler les tweets – La possibilité de retirer vos tweets envoyés dans les 30 secondes suivant la publication

Dossiers de signets – Une nouvelle façon de catégoriser vos tweets enregistrés dans des dossiers thématiques attribués

Mode lecteur – Ainsi, vous pouvez transformer les fils de tweet en texte sans encombrement, vous permettant de lire tout le contenu tweeté en un seul flux

Thème de couleur – Options de couleur supplémentaires pour votre écran UX

Icône de l’application – Icônes d’applications personnalisées que vous pouvez utiliser sur votre appareil

Assistance dédiée – Les utilisateurs bleus ont la priorité pour l’assistance Twitter

Sur la base de ces nouvelles cartes d’introduction, les abonnés Blue auront également bientôt accès à :

Meilleurs articles – Qui mettra en évidence les articles les plus partagés de votre réseau au cours des dernières 24 heures (ce qui ressemble beaucoup à Nuzzel, que Twitter a acquis en mai)

Lecteur d’articles – Qui est essentiellement Scroll, une autre acquisition récente de Twitter, offrant un moyen de lire des articles sans publicité de diverses publications, via un abonnement intégré à vos frais Twitter Blue

Navigation personnalisée – Permettre aux utilisateurs de configurer leurs onglets de navigation Twitter, sur la barre inférieure de l’application, comme ils le souhaitent (c’est-à-dire Espaces, Communautés, etc.)

Téléchargements de vidéos plus longs – Plus de capacité pour télécharger du contenu vidéo, dont les notes Twitter seront également plus rapides pour les abonnés Blue

Accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités – Les abonnés Blue auraient également accès aux fonctionnalités en mode test, avant le lancement officiel



Ceux-ci renforceraient certainement l’offre Twitter Blue, avec l’intégration de Scroll et Nuzzel, en particulier, fournissant beaucoup plus de motivation pour s’inscrire au service.

Ce qui, en ce moment, n’est pas trop attrayant. Je suis en Australie, j’ai donc accès à Twitter Blue, et je n’y ai pas pensé une seule fois, alors que la plupart des gens que je connais ne réalisent même pas que cela existe.

Le grand attrait initial de Twitter Blue, bien sûr, était « Annuler les tweets », dont Twitter espérait qu’il plairait aux dizaines d’utilisateurs qui demandent toujours une option d’édition de tweets. Mais ‘Annuler les Tweets’ n’est pas la même chose. Si vous remarquez une erreur, vous pouvez déjà supprimer un tweet et recommencer, tandis qu’avec l’édition, vous pourrez y apporter une correction plus tard, sans avoir à tout refaire.

Les autres offres de Twitter Blue, en ce moment, sont assez basiques, mais ces nouveaux ajouts ajouteraient certainement plus d’attrait et pourraient aider Twitter à faire de Blue une option plus attrayante pour plus d’utilisateurs, surtout s’il cherche à étendre l’accès à plus de régions.

L’ajout de la fonctionnalité Scroll, en particulier, pourrait être attrayant. Scroll, que Twitter a acquis en mai, avait permis aux gens de lire des articles en ligne sans les publicités, « nettoyant l’expérience de lecture et donnant aux gens ce qu’ils veulent : juste le contenu ».

Scroll a utilisé l’argent généré par ses abonnements d’utilisateurs pour ensuite transmettre les revenus aux éditeurs auprès desquels il a obtenu le contenu, offrant ainsi un moyen plus équitable de soutenir les publications et les créateurs, tout en facilitant une meilleure expérience de lecture en ligne.

Le nouveau mode « Lecteur d’articles » ressemble exactement à cela, tandis que Nuzzel, également acquis dans le cadre de l’acquisition de Scroll, était également une application très populaire parmi les utilisateurs de médias sociaux.

Beaucoup, alors, se résume au prix. À l’heure actuelle, Twitter Blue est au prix de 3,49 $ CA/4,49 $ AUD, respectivement, soit l’équivalent d’environ 3 $ US par mois. Si Twitter peut réduire le prix de Blue et offrir des fonctionnalités améliorées, cela pourrait devenir beaucoup plus important.

Et vraiment, Twitter n’a besoin que d’un petit pourcentage d’utilisateurs pour qu’il soit un ajout précieux. À son prix actuel, même si seulement 1% de la base d’utilisateurs totale de Twitter (206 millions) finissait par s’inscrire et promettre ces frais mensuels, cela équivaudrait toujours à environ 7 millions de dollars par mois, ou 21 millions de dollars par trimestre, en direct chiffre d’affaires pour l’entreprise, directement.

Il n’y a pas de mot officiel de Twitter sur une extension de Twitter Blue, mais sur la base de ces nouveaux écrans d’introduction, il semble que cela arrive très bientôt.