Twitter ajoute de nouvelles mises à jour à sa version améliorée de TweetDeck

Après avoir lancé un test de sa nouvelle version améliorée de Tweetdeck en juillet, Twitter a maintenant annoncé une nouvelle série de mises à jour pour la plate-forme, qui est toujours en mode invitation uniquement, mais devrait bientôt devenir plus largement disponible.

Tout d’abord, Twitter a ré-ajouté la colonne DM, offrant un autre moyen de rester au courant de vos divers engagements de tweet.

« Affichez, gérez et envoyez des messages privés dans l’aperçu TweetDeck dans une ou plusieurs colonnes. Mieux encore, créez un Deck pour gérer tous vos DM et discussions de groupe.

La capacité de gérer les DM, parallèlement à vos tweets, a toujours été un élément utile, et l’affichage amélioré dans le nouveau Tweetdeck, ainsi que ses « Decks » mis à jour, garantira davantage que les gestionnaires de médias sociaux soient en mesure de tirer le meilleur parti du option.

Twitter cherche également à améliorer sa capacité de surveillance en temps réel. Désormais, toutes les colonnes seront automatiquement actualisées, ce qui aidera à suivre les dernières nouvelles.

Twitter a également récemment ajouté la capacité d’ajouter un compte existant et de basculer entre plusieurs comptes dans le panneau de prévisualisation TweetDeck.

L’option offre plus de capacité pour gérer vos mises à jour – si vous souhaitez ajouter un compte existant :

Cliquez sur l’icône de votre profil Sélectionnez « Ajouter un compte existant » Une fois que vous avez ajouté votre ou vos comptes, vous pouvez basculer entre eux en cliquant sur l’icône de votre profil, puis sur les icônes de profil de vos comptes ajoutés

Il est également plus facile de passer en haut de la colonne (recherchez simplement les invites « Faire défiler vers le haut » et « Voir les nouveaux Tweets » en haut), tandis qu’il a également ajouté une nouvelle option d’annulation lorsque vous supprimez par erreur une colonne de votre écran.

Enfin, Twitter a ajouté quelques améliorations à ses fonctionnalités de souris et de barre de défilement, améliorant ainsi la navigation à l’écran.

Aucun de ces réglages n’est nécessairement révolutionnaire – et comme les utilisateurs réguliers de TweetDeck le noteront, bon nombre de ces fonctions sont disponibles, sous différentes formes, dans TweetDeck depuis un certain temps. Mais ces variantes nouvelles et améliorées aideront à maximiser les fonctionnalités, tandis que Twitter continue également de travailler à une actualisation plus large de l’ensemble de l’application TweetDeck.

Comme indiqué, la nouvelle version de TweetDeck est actuellement en test, Twitter prévoyant d’étendre bientôt l’accès.