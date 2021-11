Twitter ajoute de nouvelles options d’amélioration visuelle pour les images et clips joints

Ils ont été en test au cours des derniers mois, mais maintenant, Twitter déploie ses outils de personnalisation visuelle et d’édition mis à jour pour plus d’utilisateurs.

Comme vous pouvez le voir dans cette notification, publiée par @WFBrother, Twitter ajoute de nouveaux outils d’amélioration visuelle qui permettront aux utilisateurs d’ajouter des « autocollants, du texte, des cultures et plus encore » à vos vidéos et images téléchargées, puis de les joindre à vos tweets, potentiellement en leur donnant plus de présence et de flair créatif dans le flux.

Nous avons signalé pour la première fois ce test en septembre (ce qui ressemble à la semaine dernière), qui à ce stade n’avait pas été rendu public, mais maintenant, les utilisateurs commencent à voir les nouvelles options apparaître dans leur application Twitter.

Comme vous pouvez le voir ici, la mise à jour ajoute une nouvelle interface utilisateur pour vos visuels de tweet, qui semble plus rationalisée et plus alignée sur les outils d’édition visuelle d’autres applications, tout en offrant des options supplémentaires.

@WFBrother a également publié ces images de l’éditeur visuel actuel (à gauche) et du nouveau format côte à côte pour comparaison.

En termes d’améliorations, Twitter a essentiellement pris les éléments visuels clés de Fleets et les a ajoutés à cette nouvelle interface utilisateur, qui offre plus de moyens de créer des affichages visuels en plein écran dans vos images tweetées.

Ce que Twitter a dit qu’il allait le faire. En août, dans le cadre de son annonce sur le retrait des flottes, Twitter a indiqué qu’il tirerait les leçons de l’option et les appliquerait à de nouveaux domaines de développement.

« Bientôt, nous testerons les mises à jour du compositeur et de l’appareil photo Tweet pour incorporer des fonctionnalités du compositeur Fleets, telles que l’appareil photo plein écran, les options de formatage du texte et les autocollants GIF.

C’est donc essentiellement cela – et comme indiqué, cela pourrait fournir plus de moyens de créer des tweets plus créatifs et remarquables, en particulier compte tenu du format d’affichage visuel mis à jour de Twitter qui affiche désormais des images plus grandes dans les flux de tweets.

À certains égards, il est un peu triste de voir Fleets réduits à un si petit module complémentaire pour les visuels tweetés.

C’est encore plus le cas lorsque l’on considère également que Twitter a acquis Chroma Stories l’année dernière, un éditeur visuel axé sur le format Stories, qui semblait indiquer que Twitter avait ajouté des ajouts visuels intéressants et créatifs et des modèles alignés avec l’option.

Le manque d’intérêt des utilisateurs, bien sûr, a vu les flottes tuées avant leur arrivée, mais les styles visuels et les outils de Chroma semblaient intéressants, et j’avais hâte de voir ce que Twitter pouvait faire avec les options ajoutées.

Mais maintenant, il semble que Twitter ne fasse que récupérer ce qu’il peut du travail de développement qu’il a mis dans Fleets. Et bien que Twitter ait également noté que les flottes facilitaient davantage l’engagement de certains utilisateurs dans l’application, il n’est clairement plus une priorité d’intégrer ces outils et options – ce qui est dommage, car ils semblent avoir pu fournir des éléments uniques et intéressants. éléments visuels, s’ils avaient pu être exécutés efficacement.

Mais ce ne sont que des spéculations, ce que nous savons, c’est que Twitter a essayé Fleets et que peu de gens s’en souciaient, ou pas assez pour justifier de les garder. Nous avons donc maintenant ces nouveaux outils visuels à la place, qui pourraient être intéressants, mais qui semblent moins l’être que ce qui aurait pu l’être.

Pourtant, peut-être que Twitter a quelque chose d’autre prévu – peut-être que parmi la myriade d’autres projets de l’entreprise, il y a plus de visuels de tweet que nous n’avons pas encore vus.

D’ici là, nous devrons nous contenter d’un nouvel éditeur visuel. Nous avons demandé à Twitter plus d’informations sur le déploiement des nouvelles options et nous mettrons à jour ce message si/quand nous recevrons une réponse.

MISE À JOUR : Twitter a fourni les informations suivantes sur les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo :

« Nous testons de nouvelles mises à jour de la caméra Twitter et de la galerie Twitter qui donneront à nos clients plus de moyens de s’exprimer de manière créative dans leurs Tweets. »

Le test n’est disponible qu’à un petit groupe d’utilisateurs à ce stade.