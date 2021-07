Twitter ajoute de nouvelles options de partage d’espaces et de nouveaux outils de recherche pour améliorer la découverte d’espaces

Twitter a déployé de nouveaux ajustements pour son outil Spaces audio, y compris un partage plus facile des Spaces pour aider à renforcer la sensibilisation et l’engagement, et de nouveaux outils de recherche pour trouver les Spaces les plus pertinents à tout moment.

Tout d’abord, Twitter a ajouté une nouvelle option qui permettra désormais aux participants de Spaces de tweeter directement depuis un Space, le hashtag Space spécifique étant automatiquement renseigné dans votre nouveau tweet.

Comme vous pouvez le voir ici, maintenant, lorsque vous appuyez sur le bouton tweet tout en assistant à un espace, votre tweet inclura à la fois le hashtag et le lien espace pertinents, ce qui facilitera l’amplification rapide de la diffusion auprès de vos abonnés.

Cela pourrait être une invite promotionnelle pratique pour les hôtes Spaces, et vous pouvez vous attendre à recevoir beaucoup plus de demandes pour partager les détails de Space afin d’attirer plus d’auditeurs. L’option est désormais disponible sur iOS et Android.

La découverte d’espaces est également essentielle – car si les gens ne peuvent pas trouver d’espaces qui les concernent, ils ne pourront pas se connecter et abandonneront la fonction assez rapidement.

Pour aider à résoudre ce problème, Twitter a ajouté de nouvelles options de recherche dans l’onglet Espaces, qui est actuellement testé avec certains utilisateurs.

dans notre quête pour faciliter la recherche d’espaces d’intérêt, les utilisateurs de la version bêta de Tab pourront désormais rechercher des espaces en direct et à venir par titre, nom d’hôte et identifiant d’hôte sur iOS. Rendre tous les espaces en direct et à venir consultables. pic.twitter.com/6fApOAbcVm – Espaces (@TwitterSpaces) 29 juillet 2021

Comme vous pouvez le constater, les personnes disposant de l’onglet Espaces pourront désormais utiliser les nouvelles options de recherche pour trouver des Espaces pertinents. Ce qui aidera, mais la véritable clé pour maximiser les espaces sera la découverte et la mise en évidence des espaces pertinents pour chaque utilisateur en fonction de ses intérêts.

Les algorithmes de recommandation de Twitter n’ont traditionnellement pas été très efficaces pour aider les utilisateurs à trouver les sujets et les tweets les plus pertinents, mais il espère qu’ils pourront s’améliorer pour maximiser l’utilisation de Spaces, tandis que ces options de recherche manuelle fourniront également une orientation supplémentaire.

Bien sûr, cela ne sert qu’à ceux qui peuvent accéder à l’onglet Espaces, qui est actuellement en version bêta limitée. Mais cela changera probablement la semaine prochaine, lorsque Twitter retirera les flottes, les espaces en cours devant être mis en évidence en haut de la barre d’alimentation à la place. Attendez-vous également à ce que Twitter publie le nouvel onglet Espaces pour tout le monde à la suite de ce changement.

Et enfin, Twitter a également ajouté de nouvelles options de gestion des invités dans Spaces, avec la barre de contrôle pour les participants en haut de la page de gestion des invités, afin qu’elle soit toujours accessible.

Twitter a également amélioré la mise en page ici, permettant aux hôtes de voir plus facilement qui est dans leur espace à un moment donné.

Ce sont de petits raffinements, dans l’ensemble, mais chacun sert un objectif important dans l’ensemble – et avec Twitter sur le point de mettre beaucoup plus l’accent sur les espaces, il est important que la plate-forme maximise toutes les opportunités, afin de stimuler l’engagement et l’intérêt.

Encore une fois, la découverte est la vraie clé, Clubhouse constatant que plus il s’ouvre, plus il est difficile de filtrer ses recommandations de salle pour garder les utilisateurs engagés. Twitter devra faire mieux sur ce front, et bien qu’il dépende en grande partie d’algorithmes, la recherche manuelle contribuera également à stimuler l’utilisation de Spaces.