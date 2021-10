Twitter ajoute des cartes d’abonnement à la newsletter Revue dans ses tweets

Ce sera un ajout bienvenu pour les créateurs de la newsletter Revue. Aujourd’hui, Twitter a dévoilé une nouvelle carte d’abonnement à la newsletter Revue qui permettra de s’inscrire à la newsletter directement à partir des tweets en flux.

???? Nous avons de grandes nouvelles. (Vous allez vraiment aimer ça.) À partir d’aujourd’hui, vos abonnés peuvent s’abonner aux newsletters Revue directement à partir des Tweets de leur journal. Ceci est déjà activé pour tous les rédacteurs de Revue sur le Web de bureau et mobile, avec iOS et Android à suivre bientôt. pic.twitter.com/6eBxvGWyxH — Revue (@revue) 22 octobre 2021

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, les créateurs de Revue pourront désormais partager un lien vers leur inscription à la newsletter dans un tweet, offrant plus d’options pour attirer les abonnés depuis la plateforme.

Comme l’explique Revue :

« Nous avons déjà permis aux abonnés de s’abonner à votre newsletter directement depuis votre profil Twitter. Et maintenant, ils le peuvent également à partir de Tweets, certains en un seul clic. »

Cette intégration initiale, à la suite de l’acquisition de Revue par Twitter, a été lancée en juin, permettant aux créateurs de newsletters d’ajouter un bouton « S’abonner » bien visible sur leurs profils.

Ce nouvel ajout s’étend sur le même et s’aligne sur la poussée plus large de Twitter pour fournir plus d’options de monétisation pour les créateurs sur la plate-forme.

Les utilisateurs de Twitter qui ont déjà une adresse e-mail liée à leur compte pourront s’inscrire directement, directement depuis le fil tweet, tandis que ceux qui n’en ont pas seront guidés tout au long du processus d’inscription à Revue.

Le bouton s’étendra également aux personnes qui partagent des liens vers votre newsletter dans leurs tweets :

« Lorsque quelqu’un partage un lien vers l’un de vos articles de newsletter dans un Tweet et que quelqu’un clique dessus dans sa chronologie, un bouton« S’abonner » apparaîtra dans l’aperçu lorsqu’il reviendra sur Twitter. »

Il s’agit d’une mise à jour importante, qui renforcera sans aucun doute l’attractivité des newsletters Revue, avec la capacité de générer plus d’inscriptions à chaque tweet.

Revue note que cela pourrait être un bon moyen de gagner des abonnés à partir de tweets viraux (par opposition à l’ancien lien SoundCloud), tandis que les utilisateurs pourront également ajouter des cartes d’inscription dans les espaces et à la fin des fils de tweet.

Comme indiqué, Twitter s’est efforcé d’intégrer davantage d’options de monétisation des créateurs tout au long de l’année, ce qui inclut également son option de module complémentaire Super Follow tweet et Ticketed Spaces pour générer plus de revenus directs grâce à vos efforts dans l’application.

Les newsletters sont un autre domaine de croissance potentielle, et en facilitant l’utilisation de son audience pour augmenter les inscriptions aux newsletters, cela pourrait s’avérer être un leurre attrayant pour davantage de créateurs qui pourraient envisager leurs options de newsletter comme un moyen de construire leur communauté. .

Cela ajoute certainement une autre considération au mélange, tandis que le nouveau type de carte, tout comme l’ajout de profil, pourrait également ouvrir la voie à d’autres options de connexion directe similaires à d’autres produits et services dans les tweets, si les utilisateurs sont ouverts au format.

La nouvelle option est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Revue, car elle n’est disponible que sur le Web de bureau et mobile pour le moment, avec des liens iOS et Android à venir.