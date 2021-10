Twitter ajoute des options de titre et de page de destination personnalisées pour les publicités carrousel, des aperçus des mises à jour des publicités à venir

Twitter a annoncé une mise à jour de son format Carousel Ad, tandis qu’il a également prévisualisé certaines options de mesure et de portée des publicités à venir dans le cadre d’un aperçu de la façon dont il s’adapte aux nouveaux changements de la confidentialité sur Internet et de la capacité de ciblage publicitaire en conséquence.

La mise à jour principale est une nouvelle option permettant d’ajouter des titres et des pages de destination personnalisés dans chaque cadre de vos annonces carrousel, ce qui fournira plus d’options pour créer des annonces réactives pour des publics variables au sein d’une campagne.

Comme expliqué par Twitter :

« Avec les carrousels multi-destinations, les annonceurs peuvent désormais personnaliser les titres et les pages de destination pour aider à conduire les bonnes actions pour leur public. Les annonceurs auront une plus grande flexibilité pour diversifier leur message avec des titres et des URL uniques par carte carrousel. D’un simple glissement, les gens peuvent interagir avec plusieurs images ou vidéos, et cliquer pour atterrir sur différentes destinations.

Cela offrira plus de capacité à utiliser différentes créations publicitaires au sein d’une même campagne, en mettant en évidence des fonctionnalités ou des cas d’utilisation spécifiques pour aider à élargir l’attrait. Cela pourrait également vous aider dans la segmentation de votre ciblage, chaque clic mettant en évidence les éléments d’intérêt spécifiques pour chaque utilisateur, aidant ainsi à catégoriser les réponses.

Twitter dit qu’il teste la nouvelle option depuis quelques mois, les annonceurs bêta constatant une augmentation de 25 % des taux de clics, en moyenne, pour les campagnes qui optimisent les conversions de visites de sites (par rapport aux annonces à un seul élément).

En plus de cela, Twitter prévoit également de fournir plus d’options pour vous aider à maximiser vos campagnes publicitaires de clics sur le site Web, notamment :

Optimisation des visites du site, un modèle d’achat amélioré dédié à la recherche et à la diffusion d’annonces auprès des audiences les plus susceptibles de visiter le site Web d’un annonceur. Formats publicitaires, identifiant les opportunités d’améliorer l’engagement publicitaire sur Twitter. Ces tests incluent des mises à jour de la convivialité, des détails du format et des incitations à l’action. Mesure et rapports, testant activement et construisant des solutions de mesure et d’expérimentation de première partie pour un avenir préservé de la confidentialité de nos produits publicitaires sur le site Web.

Twitter développe également ses outils publicitaires d’installation d’applications, avec ce nouveau format parmi plusieurs mises à jour en cours de test.

Comme vous pouvez le voir ici, les campagnes d’installation d’applications pourraient bientôt inclure un nouveau format de superposition qui permettra aux téléspectateurs d’installer immédiatement l’application.

Twitter travaille également sur des modèles d’optimisation mis à jour pour le ciblage des installations d’applications et sur de nouveaux produits post-installation :

« Comme l’optimisation des achats via l’application, qui permettrait aux annonceurs de lancer des campagnes axées sur la recherche de personnes plus susceptibles de faire des achats via l’application. »

Ce qui, bien sûr, a été compliqué par la mise à jour ATT d’Apple, qui restreint progressivement les données de suivi des applications, limitant ainsi les informations que les fournisseurs de publicité peuvent utiliser pour le ciblage. Mais Twitter dit qu’il est préparé à de tels impacts :

« Ces changements dans l’industrie sont une opportunité pour nous d’agir rapidement et d’aider nos partenaires à gérer ces changements aussi efficacement que possible. Nous continuons à développer nos produits avec ces développements axés sur la confidentialité au cœur de tout ce que nous faisons. »

L’activité publicitaire de Twitter est moins touchée que, disons, Facebook à cet égard, mais tous les produits publicitaires numériques subissent des changements en raison de ces changements, et toutes les plateformes doivent s’adapter et fournir de nouvelles options qui répondent au besoin d’un ciblage précis, tout en respectant confidentialité des utilisateurs.

Ce sont des mises à jour intéressantes, avec le changement de carrousel, en particulier, offrant de nouvelles opportunités pour un large éventail de marques.

Cela pourrait valoir la peine d’être ajouté à votre campagne pour les vacances pour voir quels résultats vous obtenez.

Vous pouvez en savoir plus sur les dernières mises à jour publicitaires de Twitter ici.