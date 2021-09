Twitter ajoute des pourboires avec Bitcoin au fur et à mesure qu’il déploie des pourboires à tous les utilisateurs et prévoit l’authentification NFT

New World d’Amazon Games est un véritable succès, et il semble que le studio prévoyait que les amateurs de mèmes y participeraient. Puisque, eh bien, vous ne pouvez pas nommer un personnage après le fondateur et président exécutif d’Amazon Jeff Bezos, a rapporté PC Gamer mardi. Ni « Bezos » ni « Amazon » ne peuvent apparaître dans les […] More