Twitter ajoute des sous-titres automatiques pour tous les téléchargements vidéo dans les tweets

C’est un gros ajout sournois – aujourd’hui, Twitter a annoncé que toutes les vidéos téléchargées dans les tweets auront des sous-titres automatiques activés, offrant plus de moyens aux utilisateurs de consommer du contenu vidéo dans l’application.

Où sont les sous-titres vidéo lorsque vous en avez besoin ? Ils sont ici maintenant automatiquement sur les vidéos téléchargées à partir d’aujourd’hui. Android et iOS : les sous-titres automatiques s’afficheront sur les vidéos Tweet en sourdine ; gardez-les allumés lorsqu’ils sont activés via les paramètres d’accessibilité de votre appareil

Web : utilisez le bouton « CC » pour allumer/éteindre pic.twitter.com/IHJAI31IvX – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 14 décembre 2021

Comme expliqué par Twitter, toutes les vidéos jointes aux tweets d’aujourd’hui auront des sous-titres automatiques activés. Les sous-titres seront activés pour les vidéos in-stream dont le son est coupé, à la fois sur iOS et Android, tandis que les utilisateurs de bureau pourront les activer et les désactiver à leur guise.

Les sous-titres automatiques de Twitter sont disponibles dans 37 langues, et bien que la traduction ne soit pas encore disponible, les sous-titres apparaîtront dans la langue de l’appareil utilisé pour télécharger le clip.

De plus, un inconvénient majeur, les sous-titres automatiques de Twitter ne sont pas modifiables à ce stade. Les outils de traduction et d’édition sont toujours en cours de développement.

L’annonce est la dernière avancée dans les fonctionnalités d’accessibilité de Twitter, qui a été renforcée l’année dernière avec l’annonce de deux nouvelles équipes internes axées sur la garantie d’une utilité optimale pour tous les utilisateurs. Cela est venu après que la société a été critiquée pour avoir lancé des tweets audio sans option de sous-titres, ce qui a aidé Twitter à reconnaître la nécessité de se concentrer davantage sur son front.

Twitter a également annoncé des sous-titres automatiques pour les tweets vocaux l’année dernière (qu’il a commencé à tester en juillet), tandis que les sous-titres automatiques sont également disponibles pour les espaces.

Mais les sous-titres automatiques dans les vidéos régulières peuvent être la plus grande étape à ce jour. Et comme l’a noté TechCrunch, cela pourrait également être particulièrement utile dans l’onglet Explorer remanié de Twitter, qui est actuellement en cours de test, et présente les tweets dans un format de défilement vertical plein écran plus proche de TikTok.

L’avantage d’avoir des sous-titres disponibles dans ce format est qu’il permettra aux utilisateurs d’engager plus de types de contenu. Bien que la majorité des flux réguliers de Twitter soient principalement axés sur le texte, ce format mis à jour est plus aligné visuellement et les légendes pourraient jouer un rôle clé dans l’adaptation des comportements d’engagement en évolution à cet égard.

C’est un bon ajout, et qui aura un impact significatif pour de nombreux utilisateurs. Un autre avantage potentiel clé pourrait être la catégorisation et les données, avec Twitter capable d’utiliser des sous-titres générés automatiquement comme moyen de comprendre les comportements d’engagement et de fournir plus d’informations sur les intérêts des utilisateurs.

Twitter n’a pas encore indiqué qu’il s’agirait d’un cas d’utilisation pour les sous-titres, mais les considérations élargies pourraient également être bénéfiques.

Comme le note Twitter, les sous-titres automatiques s’afficheront désormais sur les vidéos en sourdine sur iOS et Android, tandis que vous pouvez également appuyer sur le bouton « CC » sur le bureau pour afficher le texte des sous-titres automatiques. Vous pouvez en savoir plus sur les divers outils de sous-titrage automatique de Twitter ici.