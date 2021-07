Twitter ajoute des sous-titres aux tweets vocaux, bien que ceux-ci ne soient toujours pas disponibles sur Android | La technologie

16/07/2021 à 9h05 CEST Le changement climatique est la principale préoccupation des Européens. Ils croient que c’est le problème le plus grave auquel le monde est confronté, selon les résultats d’un récent sondage Eurobaromètre. Plus de neuf répondants sur dix considèrent le changement climatique comme un problème grave (93 %) et près de huit sur […] More