Twitter ajoute des statistiques de replay des espaces pour les diffusions enregistrées

Twitter a ajouté un contexte supplémentaire à ses informations sur les espaces, avec de nouvelles données sur le nombre total de rediffusions pour les espaces enregistrés désormais visibles par les hôtes.

Comme vous pouvez le voir ici, dans les détails des discussions Spaces enregistrées, les hôtes pourront désormais voir combien d’auditeurs ont écouté le flux en direct et combien de rediffusions la session a recueilli.

Cela ajoutera plus de contexte à vos analyses Spaces et vous aidera à mieux planifier votre stratégie, en vous donnant plus d’informations sur la façon dont votre public se connecte après coup.

Peut-être que cela vous incite à modifier votre heure de diffusion pour mieux vous aligner sur une plus grande partie de votre public, ou peut-être que cela vous donne simplement plus de données sur votre audience moyenne cumulée. Quelle que soit la manière dont vous l’utilisez, un aperçu plus précis de la façon dont les gens se connectent ne peut que vous aider dans votre approche plus large des espaces et de la connexion audio.

C’est, bien sûr, si vous utilisez des outils audio pour vous connecter. Après son ascension fulgurante au début de l’année dernière, la tendance sociale de l’audio s’est éteinte récemment, bien que Twitter soit toujours en cours de développement pour Spaces et n’ait pas encore fini de finaliser la découverte et l’amplification des sessions audio.

Si Twitter peut améliorer les recommandations sur son onglet Espaces dédié et mieux aligner les diffusions en cours avec les intérêts des utilisateurs, l’option pourrait toujours avoir une valeur significative, et Twitter s’efforce de faire des espaces un élément plus fonctionnel et précieux dans le tweet plus large. de l’expérience.

Et il y a d’excellentes émissions et diffuseurs dans l’application. Ils sont juste un peu plus difficiles à trouver au milieu du fouillis et de la camelote. Mais Twitter a mis en place un cadre pour une adoption plus large des espaces, et il pourrait encore améliorer ses systèmes pour en faire un outil plus essentiel.

Dans le même temps, cela vaut également la peine d’être à l’écoute de vous-même et de vérifier ce qui se passe lorsque vous en avez l’occasion. Faire défiler la liste des espaces en cours peut être ennuyeux, mais si vous pouvez trouver les bons, avec de bons invités et un public fidèle, il y a encore beaucoup de valeur potentielle, même si ce n’est plus la nouvelle fonctionnalité cool.