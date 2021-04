Twitter ajoute le support 4K pour les images sur Android et iOS

24/04/2021 à 13:20 CEST

Après avoir testé la société lancée en mars, les utilisateurs de Twitter iOS et Android peuvent désormais télécharger et visionner des images 4K. Pour le faire, tout ce que vous avez à faire est accédez à la section “Utilisation des données” dans les paramètres et mettez simplement à jour la sélection en appuyant sur “images de haute qualité”. Bien sûr, si vous êtes préoccupé par l’ajout d’images 4K à votre chronologie, vous devrez sûrement garder à l’esprit que cela peut consommer les données de votre tarif mobile, Donc, vous devez être prudent.

En mars dernier, Twitter a mené un processus de test approfondi des aperçus d’images en taille réelle sur un petit nombre d’utilisateurs sur Android et iOS. Actuellement, la plate-forme coupe automatiquement les images pour économiser de l’espace sur le TL. Cependant, si vous souhaitez éviter cela, vous pouvez mettre à jour l’application et trouver cette nouvelle fonctionnalité intéressante, en particulier pour ceux qui souhaitent gagner du temps lors du chargement des images en cliquant dessus.