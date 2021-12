Cette semaine, Twitter a déclenché la controverse lorsqu’il a apposé une étiquette « dangereuse » sur un résumé de recherche concernant les effets cardiaques potentiels résultant de l’utilisation de vaccins à ARNm COVID-19.

L’abrégé en question, « Les vaccins contre la COVID de Mrna augmentent considérablement les marqueurs inflammatoires endothéliaux et le risque de SCA mesurés par le test cardiaque PULS : un avertissement », affirme que la recherche suggère que ces vaccins « augmentent considérablement l’inflammation de l’endothélium et l’infiltration des cellules T du muscle cardiaque » et que les effets secondaires présumés « peuvent expliquer les observations d’augmentation de la thrombose, de la cardiomyopathie et d’autres événements vasculaires après la vaccination ».

Le résumé, publié dans la revue affiliée à l’American Heart Association, Circulation, a suscité une « expression de préoccupation » du Comité sur le programme des sessions scientifiques de l’AHA. Cette déclaration affirmait que, dans l’article, « il y a plusieurs erreurs typographiques, il n’y a pas de données dans le résumé concernant l’infiltration des lymphocytes T du myocarde, il n’y a pas d’analyses statistiques de signification fournies, et l’auteur n’est pas clair que seules des données anecdotiques ont été utilisé. »

Twitter a ensuite appliqué l’avertissement « dangereux » à l’article d’origine, les utilisateurs qui cliquent sur le résumé étant informés que la recherche « pourrait » constituer, entre autres catégories potentielles, « un contenu violent ou trompeur qui pourrait entraîner des dommages dans le monde réel. «

Le résumé original a été publié par le chirurgien cardiaque américain controversé Steven Gundry, qui a été critiqué pour ses théories sur le lien entre l’inflammation cardiaque et les lectines.

