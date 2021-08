Twitter ajoute une nouvelle option de co-hébergement pour les espaces audio

Il y travaille depuis quelques mois et maintenant, Twitter a lancé sa nouvelle option de co-hébergement pour Spaces, offrant une autre option pour gérer vos conversations audio.

Comme vous pouvez le voir dans cette séquence, les hôtes Spaces pourront désormais ajouter facilement des co-hôtes à partir de l’onglet “Invités” en bas de l’écran Spaces. Dans cet onglet, vous verrez une nouvelle option « Inviter des co-hôtes » surlignée en bleu, qui, lorsque vous appuyez dessus, vous permettra de rechercher parmi ceux qui fréquentent votre espace et d’ajouter cet utilisateur en tant qu’hôte partenaire.

Vous pourrez ajouter un maximum de deux co-hôtes à chaque espace, ce qui leur donnera la capacité d’inviter des conférenciers, de gérer les demandes au sein de l’espace et d’épingler des Tweets. Les co-hôtes pourront également supprimer des invités – c’est donc vraiment un outil d’administration supplémentaire parfait, et si vous allez héberger un espace énorme, avec un tas de participants, alors avoir deux mains supplémentaires pour modérer et diriger la discussion pourrait être une aide majeure dans le processus.

Cela pourrait être particulièrement pratique pour les marques qui cherchent à gérer des espaces, avec plus de capacité pour gérer la discussion, repousser les spammeurs et garder les choses civiles dans le chat. Même la capacité de base à épingler des tweets pourrait être importante à cet égard, permettant à votre co-hôte d’ajouter des éléments contextuels dans la discussion afin de mieux illustrer les points clés, sans que l’orateur ait à être distrait de la tâche de présentation.

Comme indiqué, Twitter a annoncé pour la première fois que les co-hôtes pour Spaces revenaient en mars, en réponse aux demandes des utilisateurs. Il a fallu quelques mois pour se développer, mais même cela est nettement plus rapide que le cycle de développement traditionnel de Twitter, ou du moins ce qu’il a été dans le passé. Et avec la plate-forme cherchant maintenant à tirer parti de son avantage sur Clubhouse sur ce front, il est logique que Twitter itère rapidement et s’assure qu’il répond à la demande des utilisateurs pour aider à maximiser l’utilisation des espaces (remarque : Clubhouse dispose également d’une fonction de co-modérateur qui est essentiellement les mêmes en pratique).

La croissance du clubhouse avait considérablement ralenti au cours des derniers mois, bien qu’elle connaisse maintenant une légère augmentation suite au lancement de son application Android et à la suppression de sa restriction sur invitation uniquement. Plus tôt dans la semaine, Clubhouse a annoncé qu’il facilite désormais 600 000 chambres par jour dans l’application, contre 300 000 en mai, ce qui souligne l’intérêt persistant pour l’engagement audio.

Sur quoi Twitter cherchera maintenant à doubler.

Avec la suppression des flottes plus tôt cette semaine, cela ouvre la porte à une promotion supplémentaire des espaces, avec le haut de la « ligne » des flottes de flux devenant bientôt la « barre d’espace » à la place (la description de Twitter, pas la mienne), ce qui mettra en évidence dans- progress Spaces en temps réel.

Twitter suivra ensuite cela avec son onglet Espaces dédié, car il cherche à maximiser le potentiel de l’option.

Il n’y a pas encore de plan de déploiement officiel pour cela, mais il est clair que Twitter cherche à faire de Spaces un objectif clé, et chaque ajout et développement contribuera à stimuler l’utilisation de Spaces et à amplifier la présence et la portée de la fonction.

Ce qui rendra un peu plus difficile pour Clubhouse de maintenir sa croissance, et il sera intéressant de voir à quel point la tendance sociale audio sera importante au fil du temps, d’autant plus que la poussée des vaccins se poursuit et que de plus en plus de régions sont en mesure de rouvrir. et revenir à l’engagement en personne.