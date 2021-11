Twitter ajoute une nouvelle option pour permettre aux utilisateurs non-Twitter de se connecter aux espaces

Twitter continue de développer son offre d’espaces audio, cette fois avec l’ajout d’une nouvelle façon d’élargir votre audience d’espaces, même parmi les personnes qui n’ont pas de profil Twitter.

vous n’avez pas d’amis sur Twitter ? c’est bizarre mais maintenant vous pouvez partager des liens directs vers vos espaces et ils peuvent écouter via le Web sans être connecté – Espaces (@TwitterSpaces) 4 novembre 2021

Comme l’explique Twitter, désormais, lorsque vous partagez un lien vers une diffusion Spaces, les utilisateurs non-Twitter pourront également se connecter, ce qui vous donnera plus de moyens de présenter vos diffusions audio à un public plus large, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’application. .

Les utilisateurs non-Twitter ne peuvent pas réellement participer au chat Spaces – ils ne peuvent pas être invités en tant qu’invités et ils ne peuvent pas réagir à la discussion. Mais cela peut fournir plus d’utilité, vos liens Spaces partagés ayant désormais une valeur au-delà de l’application elle-même, ce qui signifie que vous pouvez les partager avec tous vos contacts et les inviter à écouter vos discussions Spaces.

C’est le dernier ajout de découverte pour Spaces, qui est l’aspect central que Twitter cherche à développer pour faire de Spaces une partie plus essentielle de l’application.

En plus de travailler sur son onglet Spaces dédié, qui est progressivement déployé auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs, Twitter a également ajouté des sujets pour Spaces pour alerter les utilisateurs des discussions liées à leurs intérêts, tout en mettant désormais en évidence les discussions Spaces tendances dans l’onglet Explorer, présentant ces séances populaires à un public potentiel beaucoup plus large.

Twitter a également commencé le déploiement des enregistrements Spaces, offrant aux utilisateurs la possibilité de se connecter aux diffusions passées et un autre moyen d’étendre la visibilité et la valeur des discussions Spaces.

???? REC a commencé une fonctionnalité que vous avez demandée est l’enregistrement des espaces et la possibilité de rejouer. Certains hébergeurs sur iOS pourront désormais enregistrer leurs Espaces et les partager avec leur public. pic.twitter.com/Puz78oCm4t – Espaces (@TwitterSpaces) 28 octobre 2021

Il est encore trop tôt pour dire si Spaces deviendra un élément clé de l’expérience Twitter, mais Twitter a besoin d’éléments de découverte comme ceux-ci pour maximiser l’exposition et amener autant de personnes que possible à se connecter et à essayer l’option par eux-mêmes.

Mais comme Clubhouse l’a découvert, la découverte continue reste la clé. C’est une chose de trouver un chat audio sympa à écouter, mais c’en est une autre de trouver systématiquement du contenu audio, chaque fois que vous voulez vous connecter, ce qui est le véritable aspect à valeur ajoutée qui fera de l’audio social une offre vraiment précieuse.

Aucune plate-forme n’a encore tout à fait raison, mais comme vous pouvez le voir, Twitter travaille dur sur cet élément, ce qui contribuera à rendre Spaces plus précieux pour plus d’utilisateurs.