Twitter ajoute une “option globale et sans barrière” pour les pourboires et aide les créateurs à rejoindre l’Internet décentralisé

Réseau de foudre

Twitter choisit une “option mondiale sans barrière” pour le pourboire et pour aider les créateurs à rejoindre “l’Internet décentralisé”

AnTy24 septembre 2021

“Nous reconnaissons qu’il est encore tôt pour les monnaies numériques, mais nous pensons que c’est l’avenir”, a déclaré le dirigeant du géant des médias sociaux.

Twitter, qui compte plus de 200 millions d’utilisateurs actifs par jour, permettra désormais aux gens de donner des pourboires aux créateurs de contenu avec Bitcoin, a annoncé la société cette semaine.

“Nous reconnaissons qu’il est encore tôt pour les monnaies numériques, mais nous pensons que c’est l’avenir”, a déclaré Esther Crawford, chef de produit pour la monétisation des créateurs chez Twitter.

Le PDG et fondateur de Twitter, Jack Dorsey, un Bitcoiner, a déclaré à plusieurs reprises qu’il pensait que la principale crypto-monnaie serait la monnaie native d’Internet.

La société lancera également un fonds pour rémunérer certains utilisateurs qui hébergent des salles de discussion audio sur Twitter Spaces. En outre, il testera de nouvelles façons d’aider les utilisateurs à avoir une expérience sûre sur la plate-forme, comme permettre aux utilisateurs de filtrer certains mots qu’ils ne veulent pas voir dans leurs tweets, ce qui pourrait être utilisé pour arrêter les discours abusifs.

Le géant des médias sociaux basé à San Francisco a déclaré jeudi que ses utilisateurs du monde entier sur des appareils iOS peuvent commencer à envoyer et à recevoir des paiements numériques.

“Nous pensons que nous pouvons continuer à encourager les types de conversations que les gens veulent voir”, a déclaré Crawford lors d’un briefing avec des journalistes.

Grande nouvelle du jour qui manque à tout le monde : Twitter a fait des sats la norme. pic.twitter.com/R1sNWFNYPY – Dennis Porter (@Dennis_Porter_) 23 septembre 2021

Crawford s’est également rendu sur Twitter pour partager cela pour la première fois; les gens seront autorisés à envoyer des conseils Bitcoin via une adresse Bitcoin ou un portefeuille compatible Lightning.

« Nous voulons que tout le monde sur Twitter ait accès à des voies pour être payé. Les monnaies numériques qui encouragent davantage de personnes à participer à l’économie et aident les gens à s’envoyer de l’argent au-delà des frontières et avec le moins de frictions possible – nous aident à y arriver », a-t-elle déclaré dans l’annonce officielle.

Pour activer la fonction de conseils sur un profil Twitter, on peut ajouter son adresse Bitcoin que les gens peuvent copier et coller dans un portefeuille BTC pour envoyer un paiement directement.

Les gens peuvent également donner un pourboire avec BTC en utilisant l’application Strike basée sur la solution Lightning Network de couche 2 qui offre des paiements instantanés et gratuits. Cela nécessiterait de créer un compte Strike et d’utiliser ce nom d’utilisateur pour envoyer des conseils BTC sur le LN.

Je viens de publier Annonce de l’API Strike Aujourd’hui, @Twitter permet des paiements gratuits, instantanés et mondiaux pour ses utilisateurs grâce à son intégration de l’API Strike. Ce qu’a fait Internet pour la communication, #Bitcoin + le Lightning Network le fait pour de l’argent.https://t.co/jHkY6knXkP pic.twitter.com/FXujknG7sM – Jack Mallers (@jackmallers) 23 septembre 2021

Selon Crawford, c’est l’occasion pour Twitter de choisir des “options globales et sans barrières”, et ils voient Bitcoin comme l’une des meilleures options. Bien qu’elle reconnaisse que tout le monde n’effectue pas encore de transactions avec Bitcoin, elle a déclaré: “C’est l’une des meilleures solutions”.

Twitter prévoit également de prendre en charge l’authentification pour les jetons non fongibles (NFT). Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront suivre et présenter leur propriété NFT sur la plate-forme, a déclaré la société.

Sur Crypto Twitter (CT), les utilisateurs présentent déjà des NFT sur leurs profils, y compris leur art numérique coûteux, y compris CryptoPunk et Bored Apes. Mais actuellement, il n’y a pas de moyen facile de s’authentifier si la personne qui l’affiche en est réellement propriétaire.

Le basculement du réseau Bitcoin Lightning sur Twitter est cool, mais les avatars NFT vérifiés, s’ils sont bien mis en œuvre, seront la première couche du métaverse. Extrêmement cool – cobie (@CryptoCobain) 23 septembre 2021

“Il y a cet intérêt croissant parmi les créateurs pour utiliser des applications qui s’exécutent sur la blockchain”, a déclaré Crawford. “Nous voulons aider les créateurs à participer à la promesse d’un Internet décentralisé en évolution directement sur Twitter.”

Bitcoin/USD BTCUSD

41 173,1746 – 2 248,06 $ – 5,46 %

Volume 38,79 bVariation -2 248,06 $Ouverture41 173,1746$Circulation 18,82 mCapacité boursière 775,08 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.