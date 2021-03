Twitter ajoute une option pour désactiver les réactions des flottes via DM

Voici une mise à jour rapide mais utile de Twitter.

Bien que Fleets ne soit toujours pas un élément majeur de la plate-forme, elle a lentement suscité l’intérêt et a vu une utilisation accrue. Mais l’un des éléments les plus ennuyeux de Fleets est que chaque fois que quelqu’un réagit ou répond à votre histoire (Fleet), vous recevez un DM vous informant de cette réponse.

C’est similaire aux réactions d’Instagram Stories, mais sur Twitter, qui est plus ouvert au public, cela semble un peu plus intrusif. Alors maintenant, vous pouvez désactiver les notifications DM si vous le souhaitez.

Comme expliqué par Twitter:

« Vous pouvez désormais désactiver l’option permettant aux utilisateurs d’envoyer des réactions emoji et des réponses par SMS à votre flotte via DM. Sur Android (et bientôt iOS), appuyez sur la flèche à côté du bouton « Flotte », puis appuyez sur l’interrupteur pour désactiver « Autoriser les messages directs ». «

Ce n’est pas un changement majeur, mais cela offre plus de contrôle et évitera aux gens de recevoir des messages emoji aléatoires et des messages indésirables en réponse à leurs histoires Twitter. Je veux dire les flottes. Parce qu’ils sont «éphémères». Astucieux.

Comme le note Twitter, la mise à jour est maintenant disponible sur Android et bientôt sur iOS.