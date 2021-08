Twitter annonce des ajustements au partage et à la navigation des messages directs

Twitter dit qu’il déploie un certain nombre de changements dans le fonctionnement des messages directs, y compris la possibilité d’envoyer un message direct à plusieurs personnes dans différentes conversations.



À l’avenir, Twitter indique que les utilisateurs pourront partager le même tweet dans jusqu’à 20 conversations par message direct distinctes, ce qui devrait garantir “plus de discussions de groupe accidentelles (maladroites) lorsque vous envoyez un tweet à plusieurs personnes”.

Twitter indique que ce changement sera déployé sur iOS et sur le Web au cours des prochaines semaines, avec des changements à venir “bientôt” sur Android.

Twitter peaufine également les horodatages DM pour les utilisateurs d’iOS afin de réduire “l’encombrement des horodatages”. Plutôt que d’avoir chaque message dans une conversation DM estampillé avec la date et l’heure, les messages seront regroupés par jour.

De plus, l’application Twitter iOS bénéficie de quelques ajustements d’interface utilisateur, y compris un geste d’appui long pour accéder aux boutons “ajouter une réaction” (auparavant uniquement accessibles via un double appui, et un nouveau bouton flèche vers le bas pour revenir à la message le plus récent dans une conversation DM après avoir fait défiler.

Plus tôt ce mois-ci, Twitter a ajouté la prise en charge de la connexion avec Apple, permettant aux nouveaux utilisateurs de créer un compte à l’aide de leur identifiant Apple tout en cachant leur véritable adresse e-mail du réseau social.