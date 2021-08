Twitter annonce des améliorations DM à venir, y compris le partage multi-DM et une navigation mise à jour

Twitter a annoncé de nouvelles améliorations pour vos tweets DM, notamment de nouvelles options de partage de tweets via un message privé et des éléments de navigation améliorés.

Le principal ajout est la capacité de partager un tweet sur plusieurs chats DM à la fois, rationalisant vos interactions privées. Désormais, vous pourrez partager le même Tweet dans jusqu’à 20 conversations DM différentes, le tout en même temps.

Donc, si vous avez trouvé un bon mème que vous souhaitez partager avec plusieurs amis ou groupes de discussion, vous pourrez désormais le poster à tous, sans avoir à répéter le même processus encore et encore.

Cela pourrait être particulièrement bénéfique pour les marques qui cherchent à répondre aux questions des clients ou à tenir les contacts clés au courant de leurs dernières annonces. Désormais, si vous lancez un nouveau produit, par exemple, vous pouvez le promouvoir directement via DM auprès de ceux qui vous ont contacté par le passé, ce qui pourrait être un bon moyen de sensibiliser les utilisateurs potentiellement intéressés.

Ou cela pourrait être un moyen de spammer 20 personnes à la fois, ce qui pourrait bien expliquer pourquoi Twitter a mis en place une limite de 20 utilisateurs. Quoi qu’il en soit, il existe un potentiel d’utilisation des communications de marque ici, ce qui peut en faire une mise à jour précieuse.

En plus de cela, Twitter ajoute un nouveau bouton de défilement rapide, qui, lorsqu’il est appuyé, passera au dernier message d’un thred, vous épargnant l’usure du pouce et de l’écran lorsque vous parcourez le reste du chat passé.

Ceci, encore une fois, pourrait avoir un potentiel pour les marques qui utilisent des DM, avec la capacité de trouver les interactions passées pour le contexte, puis de revenir rapidement à la dernière réponse.

Twitter modifie également le format d’affichage des DM, de sorte que les messages sont regroupés par date, ce qui réduit l’encombrement des horodatages dans les fils de discussion, tout en ajoutant une nouvelle option d’appui long pour joindre une réaction emoji, en plus d’appuyer deux fois pour J’aime.

Twitter travaille également sur des outils de réaction supplémentaires, qui peuvent voir des emojis de réaction disponibles sur des tweets réguliers, similaires aux DM. Il n’a pas encore publié de confirmation concrète à ce sujet, mais divers chercheurs d’applications ont repéré les nouvelles options de réponse emoji lors des tests, et cela semble être proche d’un test en direct.

Ces derniers ajouts de DM n’ont rien de majeur, mais ils faciliteront le maintien de vos discussions privées et le partage de tweets pertinents et d’espaces programmés dans vos discussions.

Avec l’évolution plus large vers la messagerie privée et l’abandon de la publication publique dans de nombreux contextes, Twitter s’est efforcé de mettre à jour ses options de DM en fonction des tendances d’utilisation, afin d’encourager un plus grand engagement de chat entre les utilisateurs. Twitter a également ajouté la recherche de nom d’utilisateur DM plus tôt cette année et travaillerait également sur la possibilité de rechercher des DM par texte de message.

Ces nouveaux ajouts apportent des améliorations supplémentaires et, même s’ils ne transformeront pas la façon dont vous vous engagez dans l’application, pour les marques en particulier, ils peuvent contribuer à rationaliser votre processus de DM.

Les changements sont déployés sur iOS à partir d’aujourd’hui, avec les options de défilement rapide et d’envoi multi-tweets également déployées sur Android.