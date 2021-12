Twitter annonce les meilleurs tweets, pseudos et campagnes de marque de 2021

Twitter a annoncé les gagnants de ses #BestOfTweets Awards pour 2021, qui comprennent une combinaison de récompenses basées sur des statistiques et votées par des pairs, dans une gamme de catégories, reconnaissant les tweets et les poignées de marque les plus remarquables de l’année,

Le grand gagnant de l’année a été McDonalds, remportant la « Meilleure présence de marque ».

Comme expliqué par Twitter :

«Ce n’est pas un mince exploit, McDonald’s a repoussé les limites et a fait évoluer sa personnalité pour s’adresser à la génération la plus diversifiée et la plus nombreuse de l’histoire américaine à ce jour. Des campagnes de repas de célébrités avec Saweetie et BTS au lancement de son programme de fidélité, McDonald’s continue d’être à l’avant-garde de la conversation.

ba da ba ba ba n’avait vraiment pas besoin d’aller si fort – McDonald’s (@McDonalds) 30 avril 2021

Plonger dans les mèmes tendances et le jargon Web peut être une voie risquée, car cela peut donner l’impression d’essayer trop fort, tandis que les marques manquent souvent le point ou l’objectif de la tendance, et peuvent même nuire à leur réputation en conséquence. Mais l’approche de McDonald’s 2021 va davantage dans ce sens, cherchant à puiser dans les influenceurs et les tendances pour tenir sa place dans la conversation en ligne.

Et cela semble fonctionner, du moins du point de vue de Twitter.

La clé, vraiment, est d’amener de bonnes personnes à gérer votre compte de médias sociaux, des gestionnaires Twitter qui comprennent vraiment les spécificités du support. C’est une chose d’être actif sur Twitter, et une autre d’être doué pour tweeter, et tout le monde avec des milliers d’abonnés n’appartient pas nécessairement à cette catégorie.

Lors de la vérification des gestionnaires de médias sociaux, vous devez non seulement examiner leur propre présence, mais également rechercher des exemples de ce qu’ils tweeteraient dans certains scénarios et avoir une idée de leur degré de contact avec les tendances plus larges.

La marque la plus tweetée à propos de 2021, quant à elle, était Disney+, qui a connu une grande année de promotions et d’exclusivités.

La pandémie a gardé la plupart d’entre nous à la maison pendant une grande partie de l’année, et Disney a profité de cette opportunité pour changer complètement son approche des films et du contenu. Cela aura des implications pour l’ensemble de l’industrie cinématographique à l’avenir, et comme nous l’avons déjà vu, cela nécessitera le reformatage des contrats et des accords hollywoodiens traditionnels pour répondre à ce nouveau paradigme.

Mais la distribution des films a, invariablement, changé. Et tandis que Netflix est le leader établi de la VOD, l’écurie de stars et de propriétés de Disney est bien placée pour prendre le contrôle de l’espace et s’adapter à la prochaine génération de consommation vidéo.

Compte tenu de cela, il n’est pas surprenant de le voir continuer à attirer l’attention avec ses tweets.

Le tweet monomarque le plus populaire de 2021, cependant, revient à Nick Jnr, avec ce message édifiant d’un adulte Steve of Blue’s Clues.

Le tweet, qui semblait arriver juste au bon moment pour beaucoup, au milieu des impacts continus de la pandémie, a accumulé plus de 2 millions de likes, aidant à rappeler aux gens le pouvoir de la télévision et comment elle a joué un rôle dans notre développement.

En termes de campagnes spécifiques, cette promotion d’Oreo a remporté le prix de la « meilleure campagne pour repousser les limites de manière créative ».

Vous connaissez votre signe solaire. Vous connaissez votre signe lunaire. Mais vous êtes-vous déjà interrogé sur votre signe OREO ? ????. ceci pour recevoir votre propre lecture de portée OREO en fonction de la façon dont vous tweetez. #StayPlayful pic.twitter.com/HvU9rxfW4X – Biscuit OREO (@Oreo) 17 mai 2021

L’innovation ici était dans l’exécution de la campagne, comme expliqué par Twitter :

« Lorsqu’un fan a aimé un Tweet @Oreo, le cookie bien-aimé a analysé les Tweets les plus récents du fan pour partager un horoscope OREO personnalisé avec des informations savoureuses sur sa personnalité – et c’est le genre de Stuf qui inspire l’innovation.

La campagne cherche à utiliser les avantages interactifs du média pour renforcer l’engagement avec la marque. VaynerMedia a supervisé les éléments créatifs de la poussée.

Twitter a également attribué des prix basés sur le hashtag de marque le plus utilisé, la meilleure campagne liée à un moment majeur et un prix spécial à la promotion #ThankYouNurses.

Les gagnants offrent une perspective intéressante sur ce qui fonctionne actuellement dans les campagnes de tweets, ce qui pourrait vous aider à réfléchir de manière plus créative à votre propre approche de tweet.

Vous pouvez consulter la liste complète des lauréats du prix #BestofTweets ici.