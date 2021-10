Twitter annonce un déploiement plus large du nouvel onglet Espaces et ajoute un nouveau processus d’invitation d’espaces

Il est en test depuis un certain temps et disponible pour les sélections depuis quelques semaines. Mais maintenant, Twitter lance un déploiement plus large de son nouvel onglet Espaces dans l’application, ce qui contribuera à améliorer la découverte des espaces en mettant en évidence les diffusions audio en cours dans l’application.

nous nous efforçons de faciliter la recherche et l’adhésion aux Espaces que vous aimez. Aujourd’hui commence le déploiement de l’onglet Espaces pour plus de personnes en anglais et iOS d’abord, avec d’autres langues et Android à venir à l’avenir ! si vous y avez accès, dites-nous ce que vous en pensez pic.twitter.com/MatEDXv01F – Espaces (@TwitterSpaces) 11 octobre 2021

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, le nouvel onglet Spaces présentera des diffusions audio en direct, avec des listes adaptées à vos intérêts, en fonction des personnes et des sujets que vous suivez dans l’application (Twitter a également récemment ajouté des balises de sujet pour Spaces). Cela pourrait attirer davantage de personnes, avec la possibilité de s’enregistrer à tout moment et de voir ce qui se passe dans les espaces sur les sujets qui vous intéressent.

Même si la découverte reste difficile. Jusqu’à présent, la correspondance des sujets sur Twitter n’a pas été un succès majeur, et le fait que Spaces soit ouvert à presque tous les utilisateurs signifie qu’il y a beaucoup de diffusions de Spaces tout le temps, et beaucoup d’entre elles ne sont probablement pas d’un intérêt majeur. Si Twitter veut vraiment gagner avec Spaces, il doit s’assurer qu’il met en évidence les meilleurs Spaces les plus pertinents pour chaque utilisateur, chaque fois qu’il appuie sur l’onglet – mais encore une fois, l’existence même de l’onglet est une étape importante non plus. manière, et fournira une autre manière d’accéder à l’expérience Spaces.

Ce qui était inexistant jusqu’à présent. Je veux dire, vous pouvez rechercher « filter:spaces » et obtenir une liste de toutes les diffusions Spaces à un moment donné, mais l’onglet offre une expérience de découverte beaucoup plus contrôlée et améliorée pour l’option, ce qui devrait attirer plus d’utilisateurs à l’écoute.

Bien qu’il ajoute également un autre onglet au bas de la barre de fonction de flux, les utilisateurs voient désormais également l’onglet Communautés apparaître, ajoutant une connexion plus directe (et un peu de désalignement dans cette annonce pour ceux qui ont les deux)

Plus d’onglets n’est probablement pas vraiment un problème, mais Twitter a hésité à ajouter plus de boutons de fonction à la barre inférieure dans le passé, et cela pourrait être lié aux tendances d’utilisation et aux risques d’ajouter plus d’encombrement dans l’application.

Dans l’ensemble, cependant, cela semble être un bon ajout – tandis que Twitter cherche également à ajouter un autre élément de découverte d’espaces via des invitations DM lorsque vous commencez un espace.

Il est encore trop tôt pour dire si Spaces deviendra un élément plus important de l’expérience de tweet, ou si l’audio social plus largement restera une option d’engagement précieuse au fil du temps. Une grande partie du battage médiatique initial, déclenché par Clubhouse, semble maintenant s’être atténué, bien que l’intérêt demeure toujours, Clubhouse ayant récemment signalé qu’il héberge maintenant quelque 700 000 chambres dans l’application chaque jour.

Il semble avoir une place dans l’écosystème plus large des médias sociaux, et en tant que tel, cela pourrait finir par être une étape importante pour Twitter, car il cherche à maximiser l’engagement avec l’option.

Le nouvel onglet Espaces est en cours de déploiement pour les utilisateurs de langue anglaise sur iOS, tandis que la nouvelle option d’invitation via DM arrive également sur iOS en premier, avec Android à suivre pour les deux.