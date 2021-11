Twitter annonce un nouveau partenariat de contenu vidéo avec ViacomCBS

Twitter a annoncé un nouvel accord de contenu vidéo avec ViacomCBS, qui verra Twitter héberger du contenu en streaming à partir de l’écurie d’émissions de télévision et de sports en direct du réseau, dans le cadre de ses offres de contenu vidéo plus larges.

ViacomCBS intègre une gamme de chaînes de télévision et de studios de cinéma, notamment CBS Sports, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, etc. Twitter sera désormais en mesure d’exploiter la popularité de ces marques via des offres de contenu dédiées, tandis que l’accord inclura également l’offre OTT de la société Paramount+, qui accueillera en outre des Twitter Watch Parties pour des émissions Paramount+ sélectionnées.

Les spectacles qui feront précisément l’objet de ces initiatives dédiées n’ont pas été détaillés à ce stade.

Comme l’explique Andrea Wolinetz, SVP, Distribution & Business Development-Streaming chez ViacomCBS :

« Twitter est la fontaine d’eau numérique pour les sujets d’actualité et les fans dans le monde entier, et nous sommes ravis de fournir un accès de première ligne à des expériences de contenu numérique innovantes et à des moments de définition de la culture à travers le meilleur du divertissement, des actualités et du sport pour les utilisateurs de Twitter du monde entier. »

L’espoir est qu’en utilisant la popularité de Twitter comme plate-forme de choix pour le « second écran », ViacomCBS sera en mesure de susciter une discussion en ligne accrue et de renforcer l’engagement avec sa programmation, en particulier ses nouvelles offres numériques.

En effet, selon les propres données de Twitter, les utilisateurs de Twitter publient au total six tweets par seconde liés aux discussions sur les émissions télévisées, tandis que les vues vidéo sur les tweets liés à la télévision ont augmenté de 48% en glissement annuel.

Vous pouvez alors voir pourquoi ViacomCBS serait désireux d’exploiter cette conversation et pourquoi le partenariat a du sens – mais là encore, Twitter essaie depuis des années de mieux intégrer l’écoute de la télévision et la discussion sur tweet, avec un succès limité.

En 2017, Twitter a cherché à créer une expérience télévisuelle plus spécifiquement intégrée, avec des tweets affichés à l’écran pour connecter les téléspectateurs à la discussion et à la communauté plus larges.

C’était l’une des nombreuses expériences conçues pour exploiter la popularité de la plate-forme en tant qu’application sociale de choix pour les conversations télévisées en direct – mais bien que l’intégration ait apparemment du sens, Twitter n’a jamais été en mesure de tirer pleinement parti de cette connexion et d’apporter les deux expériences ensemble de manière plus fluide.

Des soirées Twitter Watch dédiées aux émissions Paramount + pourraient être une autre façon d’aborder cela, tandis que Twitter cherchera également sans aucun doute à s’associer à Viacom sur des espaces Twitter dédiés pour améliorer la communauté et l’engagement des fans.

Cela pourrait être une autre façon de tirer parti de la popularité des discussions sur les émissions télévisées, et il sera intéressant de voir si Twitter est capable d’intégrer le contenu en streaming de nouvelles manières pour tirer parti de son potentiel à cet égard.