Twitter annonce une nouvelle équipe dédiée à la cryptographie

Dans un geste inattendu et surprenant, Twitter a annoncé mercredi une nouvelle équipe dédiée au travail avec la crypto et la blockchain. La société dit qu’elle veut « découvrir ce que la cryptographie peut faire pour Twitter » et qu’elle investira encore plus dans la technologie décentralisée.

L’annonce a d’abord été faite sur le réseau social par Tess Rinearson, récemment embauchée par Twitter pour diriger la nouvelle équipe. Rinearson explique que si les crypto-monnaies telles que le bitcoin et les NFT deviennent de plus en plus pertinentes pour Twitter, l’entreprise veut aller bien au-delà en ce qui concerne les technologies décentralisées.

Au fur et à mesure que je construis l’équipe, nous travaillerons pour comprendre ce que la crypto peut faire pour Twitter, ainsi que ce que Twitter peut faire pour la crypto. Twitter « reçoit » vraiment la crypto (bonjour les pourboires bitcoin et les NFT !), mais il y a tellement plus à explorer ici.

Selon Rinearson, la société à l’origine du réseau social explorera d’abord comment soutenir les créateurs intéressés par les applications décentralisées pour la gestion des biens virtuels et des devises. Le nouveau responsable de la cryptographie de Twitter a également mentionné que le réseau social est ouvert aux commentaires des utilisateurs pour savoir comment l’entreprise peut améliorer sa plate-forme dans ce segment.

Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que Twitter confirme publiquement qu’il travaille pour prendre en charge les crypto-monnaies. En septembre, le chef de produit Twitter Kayvon Beykpour a corroboré une rumeur selon laquelle la société aurait mis en œuvre des transactions Bitcoin dans Tip Jar de Twitter. Dans le même temps, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, soutient ouvertement Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

Je suis ravi de partager que j’ai rejoint Twitter pour diriger une nouvelle équipe axée sur la crypto, les blockchains et d’autres technologies décentralisées, y compris et au-delà des crypto-monnaies.✨ pic.twitter.com/HaP0k5hUOq – Tess Rinearson (@_tessr) 10 novembre 2021

On ne sait pas quand les premiers projets liés à la crypto et à la blockchain de Twitter seront officiellement annoncés, mais nous en apprendrons probablement plus à leur sujet très bientôt.

