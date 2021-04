Twitter annonce une nouvelle initiative pour analyser ses propres choix algorithmiques

Twitter a annoncé aujourd’hui la «Responsible Machine Learning Initiative» pour prendre la responsabilité de ses propres décisions algorithmiques après plusieurs controverses sur ce que son algorithme a choisi d’afficher.

«Nous menons des analyses et des études approfondies pour évaluer l’existence de préjudices potentiels dans les algorithmes que nous utilisons», a écrit la société dans un article de blog.

Les données auxquelles Twitter prévoit d’accéder dans les mois à venir sont les suivantes:

Une analyse des préjugés sexistes et raciaux de l’algorithme de recadrage d’images de Twitter; Une évaluation de l’équité des recommandations de la chronologie du domicile dans les sous-groupes raciaux; Une analyse des recommandations de contenu pour différentes idéologies politiques dans sept pays.

Twitter dit que cette initiative veut comprendre les effets que l’algorithme peut avoir au fil du temps:

«Lorsque Twitter utilise le ML, cela peut avoir un impact sur des centaines de millions de Tweets par jour et parfois, la façon dont un système a été conçu pour aider pouvait commencer à se comporter différemment de ce qui était prévu. Ces changements subtils peuvent alors commencer à avoir un impact sur les utilisateurs de Twitter et nous voulons nous assurer que nous étudions ces changements et que nous les utilisons pour créer un meilleur produit. »