Twitter annonce une nouvelle initiative #TwitterPrism pour maximiser l’inclusion dans la publicité

Dans le cadre de ses efforts plus larges pour maximiser l’inclusion et assurer une liberté de représentation optimale sur sa plate-forme, Twitter a annoncé une nouvelle initiative #TwitterPrism qui est conçue pour aider les partenaires marketing à intégrer des approches plus inclusives dans leurs efforts de sensibilisation.

Comme expliqué par Twitter :

« Inspirés par le travail déjà en cours et conscients de tout ce qu’il reste à faire, nous annonçons #TwitterPrism pour rassembler les efforts existants et nouveaux qui soutiennent divers créateurs et éditeurs. #TwitterPrism encourage et permet à nos partenaires publicitaires de créer des campagnes enracinées dans la culture et au centre de voix diverses et intersectionnelles.

Le programme vise à aider les spécialistes du marketing à développer des stratégies plus inclusives, tout en encourageant également plus de dépenses médiatiques parmi les «communautés historiquement exclues».

Un élément supplémentaire au sein du programme de partenariat marketing de Twitter, #TwitterPrism fournira un soutien en matière d’analyse du marché, «afin que les marques puissent mieux comprendre les aspects spécifiques des communautés avec lesquelles elles souhaitent s’engager», tout en facilitant également des ateliers sur le contexte culturel pour élargir les connaissances et la compréhension de ces zones-clés.

Le programme facilitera également la co-création de campagnes, en collaboration avec Twitter ArtHouse, grâce auquel Twitter mettra en relation les annonceurs avec divers artistes visuels et influenceurs pour créer des publicités plus pertinentes.

« Le changement est en train de se produire. Un large éventail de marques travaillent avec diligence pour répondre aux exigences d’un marché en évolution rapide en se connectant avec diverses communautés de clients et de fans. #TwitterPrism aide nos partenaires publicitaires à développer des stratégies marketing plus inclusives et à canaliser les dollars des médias vers diverses communautés.«

En plus de cela, Twitter cherchera également à augmenter le nombre de fournisseurs détenus et dirigés par des minorités dans son programme de partenariat marketing Amplify, offrant aux marques davantage de moyens d’investir dans divers éditeurs et créateurs.

L’annonce s’inscrit dans le cadre de l’engagement plus large de Twitter à maximiser la diversité et l’inclusion, qui intègre également ses pratiques de recrutement internes.

Et comme le note Twitter, des changements se produisent à cet égard, et de plus en plus de consommateurs s’attendent désormais à ce que les marques fassent plus d’efforts pour intégrer l’inclusion et la diversité dans leur marketing.

En tant que tel, #TwitterPrism pourrait être une passerelle clé pour que les marques adoptent des approches plus éclairées sur ce front, avec la contribution directe de ces communautés pour aider à intégrer des éléments plus représentatifs de manière plus authentique et engageante.

Vous pouvez en savoir plus sur l’initiative #TwitterPrism ici.